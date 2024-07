In viaggio sì, ma dove? Con SiVola, parti a settembre e non ci pensi più

Se i mesi estivi volano via, o il gruppo di amici ancora non si è deciso, o con il partner non sapete bene dove andare a esplorare quest’anno, la buona notizia è che non c’è bisogno di impacchettare le valigie di fretta. E che non dovete nemmeno per forza imbarcarvi in un’avventura in solitaria in giro per il mondo quando nessuna delle vostre conoscenze condivide il vostro spirito di avventura.

Come, direte voi? Grazie a SiVola, Travel Tech Company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, che ha già pensato a tutto per settembre. Ma perché si dovrebbe aspettare la fine dell’estate per imbarcarsi all’avventura? Be’, per esempio perché… in vacanza a settembre “non ci va nessuno”, ed è così possibile godersi la meta prescelta con maggiore tranquillità. Ottima motivazione potrebbe anche essere l’assenza di caldo torrido, almeno in diverse parti del mondo.

Ok, tutto bello, ma il problema della scelta rimane. Sicuri? Dipende. Forse, infatti, partire dalle destinazioni stesse potrà fornire spunti interessanti per cominciare a sognare e programmare il prossimo viaggio. Anche qui arriva in aiuto SiVola, che per questo settembre ha in programma diversi viaggi di gruppo, tra cui Norvegia (con destinazione Lofoten e Capo Nord), Corea del Sud, Cambogia, Vietnam, Islanda (viaggiando sulla leggendaria Ring Road), Thailandia (modalità viaggio in spalla), Madeira (anche qui in modalità wilderness) e Brasile solo per dirne alcuni.

Qualche consiglio per orientarvi meglio nella scelta: in primis, seguite il vostro cuore! Poi, versatevi un bel caffè freddo (molto lungo, ci vuole pazienza) e cominciate a esplorare sul sito di SiVola, perché ogni destinazione contiene non solo chiare indicazioni sull’itinerario che si andrà a percorrere (e i relativi costi), ma anche i nomi di chi si è già iscritto a questo o quel viaggio, così da poter avere una panoramica migliore della crew che andrà a formare i vostri compagni di viaggio.

Ti piacciono le atmosfere magiche delle terre di confine, condite da leggende e architettura stupefacente? Allora la scelta giusta potrebbe ricadere sul viaggio “Andalusia on the road”. Vuoi scoprire terre lontane con l’aiuto di un vero esperto? Allora perché non considerare l’itinerario “Giappone Rail”? Ma non finisce qui: hai mai pensato di esplorare la Cina in gruppo? Con SiVola si può, anche qui con modalità zaino in spalla, da Pechino a Shanghai e molto altro. Vuoi andare lontano ma non troppo? L’itinerario in Marocco, tra città imperiale, Chefchaouene ed escursione nel deserto potrebbe fare al caso tuo.

Le scelte sembrano non finire mai. Non resta che aprire il sito di SiVola e cominciare a viaggiare “the human way”. E poi fateci sapere dove siete stati.