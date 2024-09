Chi vincerà lo scudetto nel 2025? I pronostici di Sisal

Pazza Inter, eroica Juve. Citando i rispettivi inni, sono queste le squadre favorite del campionato di calcio italiano 2024-2025 secondo gli esperti di Sisal.

Dopo la terza giornata e con entrambe prime in classifica, una conferma dell’Inter è infatti data a 1,70, mentre un trionfo della Juventus è offerto a 4,00.

È un derby d’Italia su tutti i fronti anche perché l’ultima squadra a vincere due scudetti di fila è stata proprio la Juve, aggiudicandosi il campionato nel 2019 e nel 2020. E ora la doppietta potrebbe toccare all’Inter di mister Simone Inzaghi.

Nonostante al momento ci siano Torino e Udinese a far loro compagnia in vetta alla classifica, la terza squadra favorita per questo campionato, secondo Sisal, è però il Napoli, partito male con il Verona, ma fresco di una vittoria dopo l’altra contro Bologna e Parma.

Quante sono le probabilità che lo stadio Maradona si ritrovi a festeggiare un quarto tricolore? Il Napoli è dato a 7,50, una missione difficile ma non impossibile per l’ex allenatore della Nazionale Antonio Conte e i suoi ragazzi in campo, tra cui i vecchi compagni del Manchester United adesso riuniti Scott McTominay e Romelu Lukaku.

Giù dal podio, almeno per ora, Milan, Atalanta e Roma. I rossoneri, che non hanno brillato in apertura di campionato, sono dati a 12, mentre la possibilità che i tifosi della Dea o quelli giallorossi facciano i caroselli per lo scudetto nelle strade della loro città è offerta a 25.

Ma il campionato di calcio è solo all’inizio: un primo antipasto del testa a testa Inter-Juve sarà la sfida del 27 ottobre a San Siro, dove se la vedranno in campo anche i favoriti tra gli “artisti del gol”, ossia la classifica cannonieri.

Parlando di bomber, si ribalta però la situazione: secondo gli esperti Sisal, il favorito al momento è il bianconero Duran Vlahovic, dato a 3,50. Subito dopo il numero 9 della Juve, c’è comunque un attaccante nerazzurro: Lautaro Martinez, capocannoniere della scorsa stagione. La sua conferma si gioca a 4,00.

E ora un po’ di curiosità. Se Vlahovic vincesse davvero la classifica dei cannonieri della Serie A 2024-25, sarebbe il primo calciatore serbo a raggiungere questo risultato nel nostro campionato.

Per il Toro Martinez, invece, il record sarebbe triplo: raggiungerebbe il mitico Roberto Boninsegna, finora unico calciatore dell’Inter a confermare il titolo di Re dei bomber, e sarebbe il primo straniero a farlo dai tempi di un altro mito, Michel Platini. Ciliegina sulla torta: è dal 2011 che un calciatore non si aggiudica il titolo due volte di fila, l’ultimo è stato il goleador dell’Udinese Totò Di Natale.

Non ci sono però solo Juve e Inter, Vlahovic e Lautaro Martinez. Finora Mateo Retegui dell’Atalanta ha messo insieme 3 gol in 3 partite: oggi l’ipotesi che vinca la classifica cannonieri è data a 6,50, ma dovesse andare avanti di questo passo potrebbe dare serio filo da torcere ai colleghi citati sopra.

E poi abbiamo Romeu Lukaku, che ha esordito al Maradona segnando contro il Parma, facendo così esultare i tifosi del Napoli. Capocannoniere nel 2010 in Belgio, Big Rom Re dei bomber della Serie A è offerto a 9,00: chissà che – partita dopo partita – non infili tanti gol da ribaltare le previsioni.

La Serie A è appena partita e le sorprese non mancheranno. L’unica cosa certa è la profonda passione di tutti i tifosi, che riempiranno gli stadi cantando a squarciagola le canzoni d’amore per le loro pazze, eroiche squadre del cuore.

