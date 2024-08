Autunno vuol dire festa: dove viaggiare nel mondo seguendo le tradizioni popolari con SiVola

Tra foliage, temperature che si fanno più miti, e ancora i sogni delle vacanze estive che non vogliono lasciare la valigia, l’autunno è la stagione perfetta per continuare a esplorare e godersi viaggi in mete lontane. E, se tutti gli amici ci hanno già dato dentro durante i mesi più caldi e non hanno voglia di rimettersi on the road, non c’è problema: ci pensa SiVola, Travel Tech Company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, che ha già preparato tante soluzioni per una “gita fuori porta” più lunga del solito, e già munita di compagnia.

Dalla Nuova Zelanda al Messico, passando per Islanda, Turchia, Perù, Stati Uniti, ma anche Egitto, India e Giappone, e chi più ne ha, più ne metta, tanto più che, in molto parti del mondo, l’autunno è il momento di grandi celebrazioni nazionali. Così, se non riesci a mettere d’accordo sulla meta i tuoi compagni di viaggio abituali, allora vorrà dire che troverai con SiVola qualcuno con i tuoi stessi programmi con cui vivere in prima persona momenti indimenticabili.

Non resta che cominciare a esplorare: e noi, per aiutarvi e darvi qualche idea, abbiamo selezionato quattro destinazioni che potrebbero fare al caso vostro.

Cominciamo proprio dall’America Centrale, e dal Messico per la precisione: il viaggio è quello alla scoperta delle tradizioni legate al Día de los muertos, che, se avete visto (e, come noi, amato) il film della Disney Coco, sicuramente conoscerete. La festività è celebrata e importante in più paesi dell’area, e infatti i gruppi SiVola avranno l’opportunità di viaggiare sia in Messico che in Guatemala. Tra teschi colorati, luci e musica, un’immersione nel folklore più autentico dell’area.

Tradizione simile, altra area geografica? Detto, fatto: siamo sempre in America ma ci spostiamo più a Nord, e ci troviamo negli Stati Uniti. A New York per la precisione, dove SiVola offrirà ai viaggiatori l’occasione di scoprire visitare la Grande Mela durante il periodo di Halloween. Che cosa aspettarsi, e perché andare proprio verso la fine di ottobre? Be’, per i costumi che sfileranno per le strade naturalmente, ma anche per le case addobbate e l’atmosfera unica che solo quel periodo dell’anno sa far vivere. E, last but not least, per vivere autenticamente una tradizione statunitense importata in Europa.

Per chi avesse in programma di viaggiare, sì, ma dall’opposta parte di mondo, allora consigliamo l’itinerario giapponese legato al Momijigari, il momento del foliage nel paese del Sol Levante. Chi l’ha detto infatti che vale la pena andare in Giappone solo durante l’Hanami, ovvero la fioritura dei ciliegi? L’autunno nipponico parla di alberi che si tingono di rosso, arancione e giallo, ed effetti di luce e colore unici creati con i templi secolari di questo paese. Non male, no?

Infine, ci spostiamo in India per la festa di Diwali, chiamata anche festa delle luci. Celebrazione della vittoria del bene sul male, Diwali ha l’importanza del Natale cristiano e si snoda su più mesi, andando a coprire sia ottobre che novembre. Durante questo tempo, tradizione vuole che si accendano lanterne o candele e che si consumino particolari cibi delle feste.

Non vi resta che scegliere la vostra destinazione. E ora, la prossima volta che qualcuno vi chiederà che cosa ci trovate a viaggiare in autunno, saprete dare loro una risposta.

