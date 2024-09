A Dubai torna Expand North Star, il più grande evento di start-up al mondo

Expand North Star, l’evento di start-up più grande al mondo, torna dal 13 al 16 ottobre 2024 a Dubai, al Dubai Harbour, e si prepara ad accogliere la maggior partecipazione mai registrata da parte dell’Europa e del Regno Unito (da cui arriveranno oltre 400 aziende). La nona edizione di questo punto di riferimento per l’industria accoglierà più di 2.000 aziende, che presenteranno i loro prodotti e relative applicazioni nei settori per l’Agritech, l’Intelligenza Artificiale, il Climate Tech, il Fintech, l’Health Tech; e poi HR Tech, Mobilità, Creative Economy, Software as Service e tanto altro.

Nella compagine europea, il paese più numeroso è la Germania, con 40 start-up. Seguono Irlanda, Polonia, Lituania, Austria e Portogallo. Grande ritorno quello del Regno Unito, che porterà a Dubai 50 start-up, raddoppiando i numeri del 2023. Francia, Italia e Turchia seguono a ruota.

Omar Hassan, Managing Director del Global Growth Hub nel Regno Unito, ha dichiarato: «Siamo molto felici di avere nella nostra delegazioni le aziende innovative a crescita maggiore». L’ecosistema di start.u dello UK è il terzo al mondo: il suo mercato supera il trilione di dollari, e si parla di 150 unicorni e 25.000 start-up riceventi fondi, molte delle quali hanno la potenzialità per diventare scale-up (questo secondo Dealroom).

In questo contesto, eventi di networking ed espansione internazionale come Expand North Star sono piattaforme globali fondamentali. Lo è anche per il comparto europeo, che ha visto il proprio fatturato crescere del 17% di anno in anno. Aumenti considerevoli sono avvenuti sia per quando riguarda il funding early stage che late stage. Per la prima volta, l’Europa ha così superato l’Asia in termini di fondi raccolti per quadrimestre (nel solo Q2 del 2024, i fondi raccolti sono stati maggiori del 31%).

A presentare e presentarsi saranno anche gli investitori, tra cui sarà presente SpeedInvest, uno dei maggiori in Europa per l’early stage, con più di un miliardo di dollari di asset e uffici a Berlino, Londra, Monaco di Baviera, Parigi e Vienna. A SpeedInvest si aggiungono H Tree Capital (UK), Wise Guys (dall’Estonia), Prediction Capital (dalla Svizzera), M4 Ventures (portoghesi) tra gli altri.

I venture capitalist e gli investitori potranno partecipare a un esclusivo programma di meeting, panel e alla Supernova Challenge, la più grande pitch competition al mondo, il cui vincitore porterà a casa un premio di 200.000 dollari.

Tra le conferenze, gli speaker più interessanti includono BitPanda (Austria), con oltre quattro miliardi di dollari di valuation e circa 3 milioni di clienti; e Climeworks, unicorno svizzero sostenuto dal Microsoft Climate Fund.

Questo il link per registrarsi.