Trevize: odiavo la pizzica, poi ho iniziato a ballarla come se avesse la cassa dritta

Il brano che hai presentato ha subito delle trasformazioni durante il laboratorio?

Sì, e direi anche radicali. All’inizio era pensato per essere un pezzo solo strumentale con un titolo in dialetto pugliese. Poi, su proposta di Alex della MAT Academy, ho collaborato con Ginevra Ramos, che ha aggiunto la sua voce. È stata una decisione presa al volo, ma ha cambiato tutto. Non pensavo che una voce “occidentale” potesse funzionare su una base così etnica, ma il suo contributo l’ha reso accessibile, quasi pop. È stato il perfetto esempio di Open Your Sound: aprirsi alle contaminazioni per creare qualcosa di unico (puoi ascoltare la preview del brano qui).

Qual è il tuo percorso musicale? Come sei arrivato a fare elettronica con influenze tradizionali?

Tutto è iniziato con i Blink-182! Sono nato nell’89, e alle medie, quando è uscito What’s My Age Again, io e i miei amici eravamo fissati. Ho convinto i miei a comprarmi una chitarra per imitarli. Poi, a 19 anni, mi sono trasferito a Milano per studiare e ho scoperto la scena clubbing, frequentando locali come il Rocket, dove mescolavano rock ed elettronica. Tornando in Puglia, ho conosciuto musicisti tradizionali e strumenti come tamburi e mandolini. Quei suoni sono diventati fondamentali per me.

Qual è stato il punto di svolta nel tuo modo di fare musica?

Credo sia stato il mio ritorno in Puglia. All’inizio odiavo pizzica e tarantella: da ragazzino ascoltavo punk e metal e quelle sonorità mi sembravano lontanissime. Ma lavorando come fonico per artisti tradizionali ho cambiato prospettiva. Vedere un maestro del tamburello suonare per un’ora e mezza e mantenere il pubblico incollato è stata una rivelazione. La loro precisione e il rispetto per lo strumento mi hanno mostrato quanto quella musica sia potente, simile alla techno per energia e trasporto.