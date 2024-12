Tony Effe commenta la partecipazione a Sanremo 2025 nel nuovo singolo: “Vado all’Ariston per far felice mamma”

È stato sicuramente l’anno di Tony Effe. Icon è stato il secondo disco più ascoltato in Italia su Spotify e la sua Sesso e samba con Gaia è stato probabilmente il tormentone dell’estate. Aggiungiamoci anche il dissing con Fedez (che ha portato alla pubblicazione del singolo Chiara) e l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2025 e il pacchetto è completo.

In modo differente, è stato anche l’anno di Kid Yugi. Il rapper di Taranto si è di fatto rivelato uno dei migliori della nuova generazione che si è allontana dalle sonorità trap per riabbracciare un rap più vero e diretto. Il suo I nomi del diavolo è entrato al quinto posto della Top Ten dei dischi più ascoltati dell’anno su Spotify e poco più di un mese fa è stato ripubblicato in versione deluxe con il titolo Tutti i nomi del diavolo.

Era quindi quasi naturale che le strade dei due si incrociassero prima della fine dell’anno. Pezzi da 100 è uscita stanotte ed è stata inserita da Tony all’interno di Icon (così come era successo da Chiara). Per entrambi è un victory lap celebrativo di quest’annata come specifica quasi subito Tony con due barre che raccontano il suo anno. Prima con “vado all’Ariston faccio felice mamma” e poi con un omaggio alla sua partner da tormentone “metto 50k sulla vittoria di Gaia”. Anche se poi del brano verrà più ricordata la barra-meme “Tony fa soldi, la mucca fa mu”.

Qui il brano: