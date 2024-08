The Edge ha diretto un film sugli U2 allo Sphere che è possibile vedere solo allo Sphere: il trailer

Finora lo Sphere, l’avveniristica e costosissima (due miliardi di dollari) sala di Las Vegas che permette un’esperienza immersiva in musica e immagini ha ospitato i concerti di U2, Phish e Dead & Company (a settembre gli Eagles, tra dicembre e gennaio il dj e producer italiano Anyma) e il film Postcard from Earth di Darren Aronofsky. Dal 5 settembre ospiterà un film sul concerto degli U2.

Si intitola V-U2: An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas ed è diretto da The Edge con Morleigh Steinberg, la moglie coereografa e ballerina (ricordate Mysterious Ways durante lo Zoo TV Tour?). La particolarità del film: sarà possibile vederlo solo allo Sphere, per lo meno nel formato in cui è stato pensato.

Il film è stato infatti girato usando un sistema che si chiama Big Sky. Sviluppato appositamente per lo Sphere, permette di essere proiettato nei 15 mila metri quadrati di led che ricoprono l’interno della sfera di Las Vegas, con una risoluzione altissima e un sistema audio diffuso e, assicura chi c’è stato, strabiliante. Al momento non è dato sapere se è stata realizzata anche una versione proiettabile in una normale sala cinematografica e che si potrà vedere in streaming.

L’obiettivo, spiega il chitarrista, «è offrire agli spettatori un’esperienza quanto più simile a quella del concerto degli U2 allo Sphere». Steinberg, già regista del video di Staring at the Sun degli U2, aggiunge che «non sapevamo cosa aspettarci dal processo di realizzazione. Si è rivelata un’autentica collaborazione tra band, artisti, produttori e il team dedicato alla parte tecnologica. Il risultato finale è un’esperienza cinematografica che trasporta al centro dell’energia e della bellezza del concerto».

Prezzo del biglietto per vedere V-U2: dai 100 dollari in su.