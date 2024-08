Sanremo 2025, ecco le novità e come sarà proclamato il vincitore

Suddivisione tra 24 “campioni” e quattro “nuove proposte”, meno canzoni in gara, conferma delle tre giurie (televoto, radio e sala stampa/tv/web), proclamazione del vincitore tenendo conto dei voti espressi in tutte le serate del festival, ma non nella serata delle cover.

La Rai ha diffuso il regolamento di Sanremo 2025. Il primo festival dell’era post Amadeus, con Carlo Conti direttore artistico, si terrà dall’11 al 15 febbraio (slogan: “Tutti cantano Sanremo”).

Martedì 11 febbraio si esibiranno tutti e i 24 campioni in gara. Le loro canzoni saranno giudicate dalla sola giuria della stampa, tv e web. Si avrà così una netta indicazione delle preferenze della sala stampa. Verrà stilata una prima classifica, ma verranno comunicate al pubblico solo le cinque prime posizioni, senza il relativo ordine di piazzamento.

Il meccanismo delle serate del mercoledì e del giovedì è il medesimo: si esibiranno 12 campioni giudicati per il 50% dal televoto e per il rimanente 50% dalla giuria delle radio. Anche in questo caso, verranno comunicate al pubblico solo le cinque prime posizioni, senza il relativo ordine di piazzamento.

Sempre mercoledì e giovedì, ci saranno in gara in ogni serata anche due nuove proposte uscite da Sanremo Giovani 2024. Si sfideranno giudicate da televoto, giuria della sala stampa/tv/web e giuria delle radio. Da ogni serata uscirà quindi un finalista nella categoria nuove proposte.

La quarta serata, quella di venerdì 14 febbraio, sarà dedicata alle cover. I big «dovranno interpretare le cover affiancati da artisti ospiti (italiani o internazionali) provenienti dal mondo della musica o dell’arte (interpreti, solisti o gruppi, performer o artisti vari) che abbiano caratteristiche di chiara fama, di riconoscibilità e/o di conclamata e particolare originalità». Le cover saranno giudicate da tutte e tre le giurie, col consueto peso del 34% per il televoto e del 33% sia per stampa/tv/web, sia per le radio. Verrà proclamato così il vincitore della serata.

Sempre venerdì, le canzoni dei due artisti appartenenti alla categoria delle nuove proposte usciti delle semifinali di mercoledì e giovedì saranno votate dalle tre giurie. Sarà così proclamato il vincitore tra le nuove proposte.

Nella finale di sabato i 24 campioni riproporranno le proprie canzoni. Saranno votate dalle tre giurie. Il risultato verrà sommato a quello delle votazioni nella prima serata (sala stampa) e al risultato congiunto delle votazioni nella seconda e terza serata (televoto e radio). Dalla media percentuale delle votazioni uscirà una classifica delle 24 canzoni in gara.

Le prime cinque, di cui non saranno comunicate le posizioni, verranno sottoposte a una nuova votazione dalle tre giurie. Il risultato di quest’ultima votazione non varrà di per sé, ma verrà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni, tranne quella della serata delle cover. La nuova media percentuale delle votazioni di questi cinque artisti porterà alla proclamazione del vincitore del 75esimo Festival della canzone italiana. Saranno ovviamente comunicate anche le posizioni delle altre quattro canzoni finaliste arrivate dal secondo al quinto posto.

Si legge inoltre nel regolamento che la Rai e Conti si riservano la facoltà durante la quarta e la quinta serata, «per esigenze editoriali e di spettacolo», di comunicare o meno le classifiche generali delle 24 canzoni e di comunicare o meno l’ordine di piazzamento dei primi cinque delle serate. Nella finale, l’ordine di riproposizione delle cinque canzoni che si giocheranno la vittoria sarà definito da un sorteggio.

In ogni caso, alla fine del festival, le classifiche delle serate saranno rese note in maniera integrale da Rai attraverso la loro pubblicazione sul sito www.sanremo.rai.it.