Sanremo Giovani 2024 sarà un talent composto da sei puntate

Ieri sera, in diretta al Tg1, Carlo Conti ha parlato del nuovo regolamento di Sanremo Giovani, che, giunto alla sua quarta edizione, permetterà a quattro nuovi talenti di gareggiare nella categoria Nuove Proposte durante Sanremo 2025.

«Quest’anno faremo una sorta di talent parallelo dove scopriremo i quattro che arriveranno al Festival come nuove proposte 2025. Non le condurrò io, non esageriamo, vi dirò poi chi sarà».

Per partecipare alle selezioni per Sanremo Giovani 2024 si dovranno avere tra i 16 e i 26 anni. Tra tutti i brani inviati, il Direttore Artistico (Carlo Conti) e la Commissione Musicale (da lui presieduta) stileranno una lista di almeno 40 artisti. Seguiranno audizioni live nella sede Rai di via Asiago a Roma per arrivare a un totale di 24 nomi.

A seguire – questa la componente “talent” a cui fa riferimento Conti – quattro nuove date: 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre, in seconda serata su Rai 2. Ogni serata, 6 artisti proporranno dal vivo i propri brani, ma solo 3 di loro supereranno il turno, per un totale di 12. A giudicare sarà anche in questo caso la Commissione Musicale.

La semifinale andrà in onda il 10 dicembre, sempre in seconda serata su Rai 2. Attraverso sfide dirette, il numero dei talent si ridurrà a sei. A questi “finalisti” se ne aggiungeranno altri due provenienti dal concorso “Area Sanremo”, selezionati dalla Commissione Musicale Rai.

La data decisa per la finale è il 18 dicembre, questa volta in prima serata su Rai 1 e in diretta dal Casinò di Sanremo. Tra gli otto concorrenti, solo quattro di loro (3 da Sanremo Giovani, 1 da Area Sanremo) supereranno la selezione e potranno esibirsi nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025, che si terrà dal 4 all’8 febbraio. Per la finale di Sanremo Giovani, la valutazione degli artisti sarà affidata alla Commissione Musicale e, attraverso il Televoto, al pubblico: ciascuno con un peso del 50%.

Durante la trasmissione, Carlo Conti ha inoltre rivelato qualcosa di più sui brani che starebbe valutando per la selezione di Sanremo 2025. «C’è un po’ di tutto, c’è la melodia, c’è la musica leggera, leggerissima, c’è la dance, il brano più impegnato. Sono un po’ in difficoltà. Quando mi arrivano i brani faccio un ascolto di getto, a volume basso. Li memorizzo, li divido, questi sì, quelli no, poi a un certo punto li sento, non è che decido di ascoltarli. Come se fossero già in radio».

L’annuncio ufficiale dei 24 arriverà a dicembre. Qui il regolamento completo di Sanremo Giovani 2024.