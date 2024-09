Perry Farrell si scusa dopo l’annullamento del tour dei Jane’s Addiction: «Comportamento ingiustificabile»

Perry Farrell si è scusato con i suoi compagni di band, con i fan e con la sua famiglia dopo che una lite sul palco con Dave Navarro ha spinto i Jane’s Addiction ad annullare il resto del loro reunion tour.

«Questo fine settimana è stato incredibilmente difficile e dopo aver avuto il tempo e lo spazio per riflettere, è giusto che mi scusi con i miei compagni di band, in particolare Dave Navarro, con i fan, con la mia famiglia e gli amici per le mie azioni durante lo show di venerdì», ha detto Farrell in una dichiarazione.

«Purtroppo, il mio punto di rottura si è tradotto in un comportamento ingiustificabile e mi assumo la piena responsabilità del modo in cui ho scelto di gestire la situazione», ha aggiunto.

La dichiarazione di Farrell è arrivata un paio d’ore dopo che i Jane’s Addiction avevano annunciato la cancellazione del resto del tour. La nota ufficiale della band era accompagnata da una dichiarazione separata di Navarro, del batterista Stephen Perkins e del bassista Eric Avery, che hanno affermato che il tour è stato cancellato «a causa del perdurare del comportamento e dei problemi di salute mentale del nostro cantante Perry Farrell».

I tre hanno continuato: «La nostra preoccupazione per la sua salute e sicurezza personale, così come per la nostra, non ci ha lasciato alternative. Ci auguriamo che trovi l’aiuto di cui ha bisogno… Non riusciamo a vedere alcuna soluzione che possa garantire un ambiente sicuro sul palco o che ci permetta di offrire in modo affidabile una grande performance ogni sera».

La formazione principale dei Jane’s Addiction aveva dato il via al suo primo tour insieme in 14 anni il mese scorso. Secondo quanto riportato, le tensioni erano state alimentate dalle lunghe battute di Farrell con la folla che sembravano infastidire Navarro. Tutto è poi esploso venerdì scorso a Boston, quando Farrell ha urlato a Navarro durante Mountain Song e la coppia ha continuato a litigare durante Three Days.

Poi, durante Ocean Size, Farrell si è agitato, si è avvicinato a Navarro e gli ha tirato una spallata, per poi continuare a urlare a Navarro dargli infine un pugno sulla spalla. Farrell è stato trattenuto da diversi membri della troupe mentre cercava di scagliarsi di nuovo contro Navarro. Alla fine, è stato portato via dal palco.