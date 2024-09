«Perry Farrell ha preso appuntamento con un otorinolaringoiatra e un neurologo»

È il momento della guarigione. Lo scrive Etty Lau Farrell, la moglie di Perry Farrell che da quando è scoppiato il caso Jane’s Addiction in qualche modo ne difende le posizioni, cercando di attenuare le polemiche. Com’è noto, dopo le intemperanze del cantante sul palco, la band ha cancellato il resto del tour della reunion. Giorni dopo, il chitarrista Dave Navarro ha fatto intendere che è molto difficile che si riveda quella formazione su un palco.

Dopo aver ringraziato le persone che sono state vicine e Perry e a lei in questi giorni, e che hanno offerto loro ospitalità, Etty Lau Farrell scrive su Instagram che «la gentilezza chiama gentilezza. Come sapete, Perry ha un’anima gentile. Anche noi come voi siamo stupiti dallo scatto d’ira di Perry, ma dovete sapere che è stato spinto al limite… per questo ci scusiamo».

«Ci stiamo prendendo del tempo per noi stessi, per riflettere e per guarire. Perry ha già preso appuntamenti con un otorinolaringoiatra e un neurologo», scrive la moglie divendo in buona sostanza che lo scatto del cantante è dovuto al fatto che negli ultimi concerti aveva avuto problemi con la voce e con un forte acufene. E aggiunge, probabilmente in riferimento alle voci secondo cui il marito avrebbe aggredito Navarro perché ubriaco: «Se conoscete Perry e gli volete bene, sapete che non c’è bisogno che risponda a certe altre false narrazioni».

Perry Farrell riuscirà ad andare avanti, continua la moglie, anche grazie al «vostro amore, la vostra gentilezza, la vostra compassione e il vostro sostegno. Si riprenderà. Tornerà ad essere felice. Sarà di nuovo in grado di condividere la sua musica, la sua visione e la sua arte, senza alcun freno. Sappiate che quando sarà pronto, farà un altro enorme grande salto oltre gli ostacoli per farci ridere, pensare e cambiare il mondo insieme. E allora potremo gioire tutti ssieme. E sappiate che senza di voi non sarebbe stato possibile».