Jane’s Addiction, ecco la traccia isolata del microfono di Perry Farrell prima e durante la lite con Dave Navarro

Durante il podcast Rare Form Radio, in cui ha raccontato la sua versione sulla fine della band, Dan Cleary, tecnico delle chitarre e dei bassi dei Jane’s Addiction da 17 anni, ha condiviso anche un video con la traccia isolata del microfono di Perry Farrell (si può vedere ed ascoltare qui) durante la performance che lo ha visto litigare sul palco con Dave Navarro.

“Qui ha sbagliato”, dice Cleary nella clip in cui la voce di Farrell sembra notevolmente sforzata. Mentre la sua frustrazione aumenta, lo si sente gridare: “Fan***o questi figli di puttana. Fan***o loro, fan***o loro. Fan***o lui”.

Farrell poi spinge Navarro a metà esibizione e il set si interrompe bruscamente. In seguito all’incidente, i Jane’s Addiction hanno cancellato le date rimanenti e confermato una pausa, citando i “problemi di salute mentale” del frontman.

I fan sono andati nella sezione commenti per condividere quanto fossero scioccati dalla qualità della voce di Farrell. “Sembra che gli abbiano abbassato di parecchio il microfono perché non era in condizioni di esibirsi, come si può vedere chiaramente qui, e lui ha contestato la cosa”, ha scritto un utente.

“È disastroso quanto sia caduto in basso”, ha scritto un altro sotto il video. “Quella band era una vera forza della natura negli anni ’80/’90.” Da allora Farrell si è scusato, rivolgendosi su Instagram ai suoi fan e compagni di band a seguito di un periodo “incredibilmente difficile”.

“Dopo aver avuto il tempo e lo spazio per riflettere, è giusto che chieda scusa ai miei compagni di band, in particolare Dave Navarro, ai fan, alla famiglia e agli amici per le mie azioni durante lo spettacolo di venerdì”, ha scritto. “Sfortunatamente, il mio punto di rottura ha portato a un comportamento imperdonabile e mi assumo la piena responsabilità di come ho scelto di gestire la situazione”.

Anche la moglie di Farrell, Etty Lau, era intervenuta e aveva attribuito il comportamento di Perry al fatto che soffrisse di “acufene e mal di gola ogni notte”, aggravati dal volume del palco “estremamente alto” e dalla sua voce “soffocata dalla band”.

Da allora Etty Lau ha detto che Farrell si stava prendendo del tempo per “riflettere e guarire” e avrebbe cercato aiuto da un otorinolaringoiatra e da un neurologo. Ha anche detto che “non c’era bisogno che [lei] affrontasse le altre false narrazioni” sulla situazione.