I Jane’s Addiction si scusano con i fan, la moglie di Farrell racconta la sua versione: «Ecco perché Perry ha perso la testa»

I Jane’s Addiction si sono scusati con i fan per la rissa avvenuta sul palco tra i membri della band Perry Farrell e Dave Navarro a Boston, lo scorso venerdì.

«Vogliamo porgere le nostre più sentite scuse per gli eventi accaduti ieri sera», ha scritto la band su Instagram. «Il concerto di domani sera a Bridgeport è annullato».

Jane’s Addiction issued an apology for the events that transpired at last night’s show pic.twitter.com/roiJ4J1sJQ

