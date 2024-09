Jane’s Addiction, è ufficiale: il tour americano è stato cancellato

È successo. Dopo alcuni giorni di incertezza seguiti all’episodio accaduto sul palco di Boston, dove il cantante Perry Farrell ha aggredito il chitarrista Dave Navarro, i Jane’s Addiction hanno comunicato ufficialmente la cancellazione del tour americano.

Anzi, lo hanno comunicato con un messaggio congiunto Navarro, il bassista Eric Avery e il batterista Stephen Perkins: «A causa del perdurare del comportamento e dei problemi di salute mentale del nostro cantante Perry Farrell, siamo giunti alla conclusione che non abbiamo altra scelta se non quella di interrompere il tour negli Stati Uniti».

«La preoccupazione per la sua salute e sicurezza personale, e per la nostra, non ci ha lasciato alcuna alternativa. Ci auguriamo che possa ricevere l’aiuto di cui ha bisogno».

I tre si dicono «profondamente dispiaciuti per non essere in grado di soddisfare i fan che hanno già acquistato i biglietti. Non vediamo alcuna soluzione che possa garantire un ambiente sicuro sul palco o che ci permetta di offrire un grande show ogni sera. Abbiamo il cuore spezzato. Dave, Eric e Stephen».

Non è chiaro a questo punto cosa succederà della reunion di cui Navarro ci parlava poche settimane fa. In un diverso messaggio pubblicato sull’account ufficiale della band, viene data una versione più edulcorata: il gruppo «ha preso la difficile decisione di prendersi una pausa» e quindi viene cancellato il resto del tour.

