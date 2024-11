‘Pelle di peperone’ è il nuovo singolo di Gobbi: guarda il video in anteprima

È uscito oggi su tutte le piattaforme digitali e in anteprima con il video sul nostro sito Pelle di peperone, il nuovo singolo del cantautore Gobbi. È il primo estratto da Voglio farmi notare, il primo EP dell’artista romagnolo di prossima pubblicazione.

Prodotto da Tiziano Colombo ed Emil Yardo, Pelle di peperone racconta il rapporto di amore-odio che Gobbi prova verso il suo mare e la riviera adriatica, tra cliché da vacanze all’italiana e il ricordo di Milano che incombe. E forse non c’era data migliore per la pubblicazione se non il 1° novembre.

Così commenta l’artista, al secolo Giuseppe Gobbi, classe ’97: «Ho scritto Pelle di peperone ricercando un sound che sposasse un’estetica dal sapore vintage. Trovo che sia il modo migliore per descrivere gli anni d’oro delle estati in riviera. È l’unica canzone estiva che io abbia mai scritto e volevo che sembrasse una canzone felice, perché d’estate dalle mie parti ci si può solo divertire, ma volevo anche creare contrasto con testo e immagini che raccontassero il malessere che ho provato in adolescenza quando venivo preso in giro perché non sapevo nuotare e dovevo guardare gli altri giocare in acqua mentre stavo seduto a riva, mi sentivo sbagliato e colpevole di auto-escludermi dal divertimento e dalla leggerezza di quelle giornate».

Qui il video in anteprima: