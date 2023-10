Gobbi, in anteprima il video di ‘Mattoni’

«Mattoni è una canzone che parla del senso di inadeguatezza e, nello specifico, con questo video abbiamo voluto rappresentare il disagio di un ragazzo gracile e sbadato che in un cantiere si confronta con uno stereotipo di maschio che non gli corrisponde».

Gobbi introduce così il suo nuovo singolo, uscito pochi giorni fa. Un brano malinconico per tutti quelli che «negli anni ho dovuto mandare giù tanti mattoni pesanti senza accorgersi che mettendoli uno sopra l’altro stavano costruendo qualcosa di importante»·

«Nel video abbiamo enfatizzato come il tipo di mascolinità a cui siamo stati educati si fondi su caratteristiche come la forza, il coraggio e la repulsione di emozioni, e che una possibile risposta provocatoria a questa pressione culturale può essere mostrarsi per quello che si è, con tutta l’emotività e la vulnerabilità che ci appartiene. Mi ritengo fortunato per aver capito come prendere le distanze da certi stereotipi e per avere trovato il mio modo di raccontarlo». Potete vedere qui il video:

Continuano così le pubblicazioni di Giuseppe Gobbi, classe 1997 from Cesena. Dopo l’uscita dei suoi primi brani (tra cui Bologna Merda, Natale e Falene), nel marzo 2022 è tornato col singolo Una Tenda, seguito da Alveare con Lucrezia.