Morrissey interrompe il concerto, troppi fan invadono il palco per abbracciarlo: il video

Il concerto di sabato sera di Morrissey a Dallas è finito prematuramente dopo che troppi fan sono saliti sul palco per abbracciarlo e stringergli la mano. Nel parapiglia che è seguito un addetto alla sicurezza è uscito zoppicante.

Lo si vede nel video qui sotto fatto alla Music Hall at Fair Park. Durante il bis First of the Gang to Die, alcuni fan sono saliti sul palco per avvicinarsi al cantante, cosa che succede spesso ai concerti di Morrissey. Quando i primi riescono ad abbracciarlo e a toccarlo, molti altri salgono sul palco per fare la stessa cosa, mentre gli addetti alla sicurezza cercano di proteggere il cantante dalla troppa foga.

Il concerto finisce bruscamente così (secondo setlist.fm si era alla 21esima canzone, quindi già verso la fine, di solito Morrissey fa uno o due bis, a Dallas avrebbe fatto presumibilmente un’altra canzone al massimo, ndr). Il cantante viene portato nel backstage, un addetto alla sicurezza esce zoppicante.

«Le invasioni di palco sono cosa comune ai concerti di Morrissey, ma questa è stata particolarmente caotica», ha detto al Manchester Evening News George Allen del podcast Morrissey and Wine. «Non è chiaro se è stato Morrissey a decidere di andarsene o se è stato spinto verso il backstage dalla crew, ma in ogni caso stavolta i fan si sono spinti troppo in là».

«Salire sul palco per una stretta di mano e un abbraccio va bene, ma considerando che uno dei membri della crew si è fatto male questa volta sono andati oltre. Per alcuni è stato irrispettoso».

Morrissey non ha commentato, ma stamattina ha linkato l’articolo di TMZ che racconta l’accaduto.