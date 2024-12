Morrissey contro Wikipedia: «C’è qualcuno abbastanza intelligente da correggere la scheda su di me?»

Gli artisti esistono per disturbare la quiete, dice una massima amata da Morrissey. Che difatti non perde occasione di farlo. L’ultima sua stoccata è per Wikipedia. Nella scheda biografica del cantante sull’enciclopedia collaborativa compaiono i nomi di due gruppi di cui Morrissey dice di non avere mai fatto parte.

«Wikipedia mi indica con sicurezza come ex membro degli Slaughter and The Dogs e come ex membro dei Nosebleeds», scrive il cantante in un post sul suo sito intitolato “Madness”. «Non ho mai fatto parte dei Nosebleeds e non ho legame d’alcun tipo con gli Slaughter and The Dogs. C’è qualcuno a Wikipedia abbastanza intelligente da mettere le cose in chiaro? Probabilmente no».

In questo momento, la scheda di Morrissey presente nella versione inglese di Wikipedia non contiene riferimenti a Slaughter and The Dogs, che potrebbero essere stati cancellati. Non ci sono riferimenti nemmeno all’interno della scheda del gruppo.

C’è invece un riferimento ai Nosebleeds desunto, stando alla nota, dal libro di David Bret del 2004 Morrissey: Scandal and Passion. Nella scheda della band su Wiki, Morrissey compare come membro al fianco di Billy Duffy (Cult), Vini Reilly (Durutti Column) e Tony Tomas (Primal Scream).

Stando a questa pagina del sito ufficiale di Duffy, Morrissey avrebbe fatto parte dei Nosebleeds, anche se per breve tempo, giusto due concerti durante i quali avrebbero suonato solo pezzi scritti da Duffy e Morrissey e non dell’ex membro Ed Banger. Duffy lo ribadisce anche in un libro sul TJM, uno studio di registrazione di Manchester. «Ero buon amico di Morrissey, a entrambi piacevano i New York Dolls e altri gruppi punk. Sono stato io a farlo entrare nei Nosebleeds come cantante, e ricordo che entrambi siamo stati rimbalzati a un concerto dei Talking Heads all’Università di Manchester. Comunque, avevamo bisogno di un cantante e gli altri ragazzi mi chiesero se conoscevo qualcuno».

Lo stesso Morrissey nella sua autobiografia dice di aver cantato in un gruppo con Duffy e la cosa compare anche nel libro di Johnny Marr: «Poi parlammo di Billy Duffy e della sua ex, Karen Colcannon, che conoscevamo entrambi, e gli chiesi cosa era successo con i Nosebleeds. “Non è successo niente”, disse, “non facevamo altro che aspettare”».

Probabilmente con quel «non ho mai fatto parte dei Nosebleeds» Morrissey intende dire che non è entrato in pianta stabile nella band.