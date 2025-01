Michael Stipe aderisce alla settimana di boicottaggio di Facebook e Instagram

Com’è noto, Mark Zuckerberg ha annunciato «per combattere la censura» l’interruzione del programma di controllo da parte di fact checker terzi delle piattaforme Meta. È sostituito da community notes simili a quelle adottate da X. Inoltre nuove linee guida lasciano il campo libero a chi si professa ad esempio omofobo e razzista.

La decisione preoccupa molti osservatori, allarmati dalla prospettiva del dilagare di informazioni false che favoriscono l’estrema destra e convinti che il cambiamento di politica di Meta, che si allinea così a X di Elon Musk, sia un favore al presidente eletto Donald Trump. Meta ha donato un milione di dollari al fondo per la cerimonia di insediamento di Trump e Zuckerberg è andato a Mar-a-Lago a cenare col presidente eletto e i membri del suo staff dopo la vittoria a novembre.

Dopo la notizia della fine del fact checking è stata lanciata negli Stati Uniti una settimana di boicottaggio di tutte le piattaforme di Zuckerberg. Si chiama Lights Out Meta e preve di non usare Facebook, Instagram, Threads, Messenger, WhatsApp, Giphy, Metaquest e Rayband Meta da ieri fino al 26 gennaio, ovvero nella settimana dell’insediamento di Donald Trump.

Anche Michael Stipe dei R.E.M. ha aderito alla campagna scrivendo che «è disgustoso. Sono felice di starmene lontano per una settimana come forma di protesta. Poi tornerò e deciderò che cosa fare».

Nella grafica ripostata da Stipe si legge: «Resterò sloggato per una settimana a partire da domani. Per favore, prendete in considerazione l’idea di fare lo stesso di modo che multinazionali come Meta capiscano che aiutare l’estrema destra in America e in tutto il mondo ha delle conseguenze. O siamo diventati troppo dipendenti da staccarci anche solo per una settimana?».

Tra i commenti, quello di Thurston Moore (Sonic Youth): «Conta su di me».