Madonna sta lavorando con Stuart Price: «Chi vuol sentire nuova musica nel 2025?»

Madonna sta lavorando a nuova musica con Stuart Price, uno dei produttori di Confessions on a Dance Floor, l’album del 2005 lanciato dal singolo Hung Up.

Lo ha rivelato su Instagram in una dida che accompagna un reel in cui la si vede in studio col produttore, con l’accompagnamento di Dirty Cash (Money Talks) di Adventures of Stevie V. «Sto lavorando a nuova musica con Stuart Price. Questi ultimi mesi sono stati un balsamo per l’anima. Quando scrivo e faccio musica non devo chiedere il permesso a nessuno. Sono entusiasta di condividerla con voi. Chi vuol sentire nuova musica nel 2025?».

L’ultimo album di Madonna è Madame X del 2019. A questo link il report del suo ultimo concerto in Italia nell’ambito del Celebration Tour di cui Price è stato direttore musicale. Il produttore ha lavorato anche con Pet Shop Boys, Dua Lipa, Killers, Halsey, Jessie Ware e molti altri.