VMA, Madonna ha fatto un bizzarro tributo ad Aretha Franklin

Madonna ha fatto un bizzarro tributo ad Aretha Franklin agli MTV VMA lunedì sera. La Regina del Soul è morta il 16 agosto dopo una battaglia con il cancro del pancreas.

Dopo un breve snippet di video della Franklin che canta I Say a Little Prayer e prima di presentare il premio Video of the Year, Madonna ha detto: “Aretha Louise Franklin mi ha cambiato la vita”.

People are upset about Madonna's Aretha Franklin tribute at the VMA's 'cos it was basically all about her and not Aretha. Whatchu think? Here's a snippet Video credit @TheRaroLae pic.twitter.com/9loUPGTG24 — Kenzy Vinco (@KenzyVinco) 21 agosto 2018

Ma è difficile determinare come o perché, perché Madonna ha iniziato a raccontare sui suoi tentativi di diventare una cantante. La storia aveva poco a che fare con Aretha Franklin, anche se Madonna ha notato che ha cantato (You Make Me Feel Like) A Natural Woman a una delle sue audizioni.

Quella audizione l’ha portata a trasferirsi a Parigi, poi di nuovo negli Stati Uniti, e alla fine Madonna è tornata su Franklin. “Probabilmente vi starete chiedendo perché sto raccontando questa storia”, ha affermato, e non si sbagliava. “Nessuno dei [miei successi] sarebbe stato un successo, sarebbe stato possibile, senza la nostra Signora del Soul. Mi ha portato dove sono oggi. E so che ha influenzato così tante persone in questa stanza stasera. Voglio ringraziarti, Aretha, per potenziare tutti noi: R-e-s-p-e-c-t. Lunga vita alla Regina”. Madonna poi ha presentato il premio il video dell’anno a Camila Cabello per L’Avana.

MTV ha anche fatto sentire Respect durante i titoli di coda dei VMA.