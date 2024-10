L’omaggio degli One Direction a Liam Payne: «Siamo devastati, custodiremo per sempre i ricordi che abbiamo condiviso»

Gli One Direction hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla scomparsa di Liam Payne, morto mercoledì all’età di 31 anni: “Siamo totalmente devastati dalla notizia della morte di Liam. Col tempo, e quando tutti saranno in grado, ci sarà altro da dire. Ma, per ora, ci prenderemo un po’ di tempo per piangere ed elaborare la perdita di nostro fratello, che amavamo moltissimo”, hanno scritto Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan in un post condiviso sul profilo IG degli One Direction.

“Custodiremo per sempre i ricordi che abbiamo condiviso con lui. Per il momento, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai fan che lo hanno amato insieme a noi. Ci mancherà tantissimo. Ti vogliamo bene Liam”.

Tomlinson e Malik hanno anche condiviso delle dichiarazioni personali sui social media. Nel post di Louis di legge: “Sono devastato oltre ogni immaginazione nel doverlo scrivere, ma ieri ho perso un fratello. Liam era una persona che ammiravo ogni giorno, un’anima così positiva, divertente e gentile. L’ho incontrato per la prima volta quando lui aveva 16 anni e io 18, sono rimasto subito stupito dalla sua voce ma, cosa più importante, col passare del tempo ho avuto la possibilità di avere accanto quel fratello premuroso che avevo desiderato per tutta la vita”.

Tomlinson continua: “Liam era un incredibile autore di canzoni con un grande senso della melodia, spesso parlavamo di tornare in studio insieme per provare a ricreare l’alchimia di scrittura che avevamo costruito nella band. E per la cronaca, secondo me Liam era la parte più vitale degli One Direction. La sua esperienza fin dalla giovane età, la sua intonazione perfetta, la sua presenza scenica, il suo dono per la scrittura. L’elenco potrebbe continuare. Grazie per averci plasmato, Liam”. E poi si rivolge direttamente a Payne: “Mi sento più che fortunato ad averti avuto nella mia vita, ma sto davvero lottando con l’idea di dirti addio. Sono così grato che ci siamo avvicinati ancora di più dopo la band, parlare al telefono per ore, rammentare tutte le migliaia di ricordi meravigliosi insieme è un lusso che pensavo di concedermi per tutta la vita. Mi sarebbe piaciuto condividere di nuovo il palco con te, ma non è stato così”. Ha aggiunto che se il figlio di Payne, Bear, avesse bisogno di lui, “sarò lo zio di cui ha bisogno e gli racconterò storie di quanto fosse straordinario suo padre”. E infine: “Vorrei avere la possibilità di salutarti e dirti ancora una volta quanto ti ho voluto bene. Payno, ragazzo mio, uno dei miei migliori amici, fratello mio, ti voglio bene amico. Dormi bene”.

Zayn invece scrive: “Liam, mi sono trovato a parlare ad altra voce, sperando che tu mi possa sentire. Egoisticamente, non posso fare a meno di pensare che ci sarebbero state così tante conversazioni da fare ancora nella vita. Non ti ho mai ringraziato per essermi stato vicino in alcuni dei momenti più difficili della mia vita. Quando mi mancava casa a 17 anni, tu eri sempre lì con il tuo atteggiamento positivo e il tuo sorriso rassicurante a dirmi che eri mio amico e che mi volevi bene. Anche se eri più giovane di me, sei sempre stato più sensibile, più testardo, con opinioni forti e senza nessunissimo problema a dire alle persone quando si sbagliavano. Anche ci scontravamo parecchio a volte, ti ho sempre segretamente rispettato per questo. E quando si parlava di musica, tu eri la persona più qualificata, in ogni senso. Io non sapevo nulla in confronto, ero un novellino senza esperienza e tu già un professionista. Sono sempre stato felice di sapere che, qualunque cosa accadesse sul palco, potevamo sempre contare su di te per sapere come muoverci. Ho perso un fratello quando te ne sei andato e non so spiegarti che cosa darei per riabbracciarti un’ultima volta, dirti addio nel modo giusto, ripeterti che ti voglio bene e che ti rispetto moltissimo. Custodirò i ricordi che ho di te nel mio cuore per sempre. Non ci sono parole per giustificare o spigare come mi senta ora, se non devastato oltre ogni immaginazione. Spero che, dovunque ti trovi, tu stia bene, ti senta in pace e sappia quanto ti vogliamo bene. Love you bro“.