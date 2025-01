Il nuovo album dei Waterboys è un concept su Dennis Hopper, con Bruce Springsteen e Fiona Apple

Il nuovo disco dei Waterboys è un concept album incentrato sulla vita di Dennis Hopper. Si intitola Life, Death and Dennis Hopper, uscirà il 4 aprile conterrà 25 canzoni non solo sull’attore e regista americano, ma anche più in generale sulla cultura pop.

«La sua storia è la storia dei nostri tempi», spiega Mike Scott, leader assoluto degli Waterboys. «Lui c’era al big bang della cultura giovanile rappresentato da Gioventù bruciata con James Dean e c’era agli inizi della pop art col giovane Andy Warhol. È stato parte della controcultura, degli hippie, dei diritti civili e della scena psichedelica degli anni ’60. Nei ’70 e ’80 è stato protagonista di una folle avventura durata dieci anni, ha rischiato di morire, è tornato, si è rimesso in riga ed è diventato un attore da cinque film all’anno senza perdere il luccichio negli occhi, né il senso di pericolo e di imprevedibilità che lo caratterizzava».

Il disco inizia raccontando l’infanzia di Hopper e si chiude la mattina dopo la sua morte avvenuta il 29 maggio 2010. «L’album mi ha dato modo dire un sacco di cose non solo su Dennis, ma su quella strana avventura che è essere uomini sul pianeta Terra».

Il primo singolo tratto dal disco è Hopper’s On Top (Genius) e racconta il momento in cui Hopper si mette dietro la cinepresa per dirigere Easy Rider. Uscirà venerdì 10 gennaio. Al disco hanno partecipato come ospiti Bruce Springsteen, Fiona Apple, Steve Earle, Taylor Goldsmith (Dawes), Barny Fletcher, Anana Kaye, Sugarfoot, Patti Palladin, Kathy Valentine (Go-Go’s).

Copertina e track list:

Kansas (featuring Steve Earle)

Hollywood ’55

Live In The Moment, Baby

Brooke / 1712 North Crescent Heights

Andy (A Guy Like You)

The Tourist (featuring Barny Fletcher)

Freaks On Wheels

Blues For Terry Southern

Memories Of Monterey

Riding Down To Mardi Gras

Hopper’s On Top (Genius)

Transcendental Peruvian Blues

Michelle (Always Stay)

Freakout At The Mud Palace

Daria

Ten Years Gone (featuring Bruce Springsteen)

Letter From An Unknown Girlfriend (featuring Fiona Apple)

Rock Bottom

I Don’t Know How I Made It (featuring Taylor Goldsmith)

Frank (Let’s Fu*k)

Katherine (featuring Anana Kaye)

Everybody Loves Dennis Hopper

Golf, They Say

Venice, California (Victoria)/The Passing Of Hopper

Aftermath