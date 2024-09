Il governo inglese contro i ‘prezzi dinamici’ dei biglietti dei concerti: «Poca trasparenza»

Impossibile parlare di qualcosa che non sia la reunion degli Oasis. Succede qui, figurarsi in UK, dove il governo è pronto a valutare l’utilizzo dei “prezzi dinamici”, a causa dei costi “notevolmente gonfiati” dei biglietti per vedere la band l’anno prossimo. Lo riporta la BBC.

Il governo aveva già annunciato una consultazione riguardante i siti web di rivendita dei biglietti, ma dopo l’annuncio della reunion e le critiche dei fan degli Oasis ai venditori per aver aumentato i prezzi proprio mentre loro facevano la coda online, anche le autorità competenti hanno confermato ci sarebbero state indagini su queste «pratiche controverse». La Segretaria alla Cultura, Lisa Nandy, ha dichiarato di voler porre fine alle rivendite abusive e di voler garantire che i biglietti vengano venduti a prezzi equi.

Per fare un esempio, su Ticketmaster, dove in origine venivano venduti i biglietti per il tour e dove i prezzi aumentano in base alla domanda, alcuni biglietti hanno raggiunto prezzi superiori a 350 sterline rispetto alle 135 di sabato, quando la vendita è iniziata.

Nandy ha affermato che è «deprimente vedere prezzi così elevati che escludono i normali fan» dai concerti.

Descrivendo l’ambito della revisione governativa, ha affermato che i ministri avrebbero esaminato «le questioni relative alla trasparenza e all’uso dei prezzi dinamici, inclusa la tecnologia dei sistemi di coda che li incentivano».

Secondo l’economista Schellion Horn, «le persone non erano consapevoli che era in vigore la tariffazione dinamica e quindi c’era mancanza di trasparenza». «Lo vediamo di continuo, che si tratti di Uber, biglietti aerei, vacanze o biglietti del treno, quindi siamo molto, molto abituati ai prezzi dinamici… ma credo che questa sia stata la prima volta che l’abbiamo visto per i biglietti dei concerti nel Regno Unito e la gente semplicemente non se lo aspettava e penso che sia lì che è sorto il problema», ha affermato.

Ticketmaster, dal canto suo, ha affermato di non stabilire i prezzi e che spetta all'”organizzatore dell’evento” «fissare il prezzo di questi biglietti in base al loro valore di mercato». Attendiamo nuovi sviluppi.