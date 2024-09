I Fontaines D.C. hanno annunciato tre nuove date italiane

Dopo l’uscita del nuovo e quarto album, Romance (qui la nostra intervista con il frontman Grian Chatten per l’occasione), e il sold out già registrato per la data di Milano del 4 novembre all’Alcatraz, i Fontaines D.C. hanno annunciato ben tre nuove date per l’Italia.

I fan che non sono riusciti ad accaparrarsi un posto per la data di quest’autunno dovranno però attendere l’estate dell’anno prossimo, quando la band irlandese farà tappa a Bologna (il 17 giugno 2025 al Sequoie Music Park), a Roma (il 18 giugno 2025 per Rock in Roma) e ancora a Milano (il 19 giugno 2025, al Carroponte per Unaltrofestival). I biglietti saranno disponibili a partire dalle 10:00 di questo mercoledì 4 settembre.

Per gli iscritti alla Concerto Family (Comcerto è l’organizzatore di Unaltrofestival) e a My Live Nation sarà attivata una pre-sale a partire dalle 10:00 di martedì 3 settembre (domani).

I prezzi dei biglietti, acquistabili su Ticketone e Ticketmaster, vanno dai 42 euro del parterre, disponibile su tutte e tre le date, ai 46 euro dell’area pit, disponibile unicamente per la data di Bologna (più diritti di prevendita).