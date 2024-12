Gli Offlaga Disco Pax tornano in tour per i 20 anni di ‘Socialismo Tascabile’

Dopo Teatro degli Orrori, Quintorigo e CCCP, tornano gli Offlaga Disco Pax. Il gruppo, che si era sciolto nel 2014 dopo morte di Enrico Fontanelli, ha annunciato una serie di concerti che si terranno tra marzo e aprile 2025 in occasione dei 20 anni dell’album d’esordio Socialismo Tascabile (Prove Tecniche di Trasmissione).

«Celebriamo il disco che ci ha cambiato la vita e ci ha reso gli adulti consapevoli che siamo adesso», dicono gli Offlaga in un comunicato stampa. «Ognuno di noi due in questi dieci anni di separazione ha elaborato gli eventi come ha potuto, ma non siamo mai riusciti a lasciarci alle spalle definitivamente quelle canzoni, che sono pezzi di noi stessi. Enrico compreso. Enrico soprattutto».

«Sarà bello ritrovarsi e permettere anche a chi a quel tempo ci ha solo sfiorati (per questioni anagrafiche o per distrazione) di ascoltare dal vivo brani che ha amato allora o scoperto solo dopo che tutto si era compiuto. Tenteremo, ancora una volta, la presa della Bastiglia del nostro cuore bambino».

In occasione della reunion sarà verrà pubblicato per la prima volta su vinile l’EP Prototipo uscito nel 2010 su CD in edizione limitata a 500 copie numerate. Qui sotto le date.

7 marzo 2025 Livorno – The Cage

8 marzo 2025 Bologna – Locomotiv

14 marzo 2025 Torino – Hiroshima Mon Amour

29 marzo 2025 Firenze – Viper

30 marzo 2025 Milano – Magazzini Generali

11 aprile 2025 Roncade (TV) – New Age

12 aprile 2025 Perugia – Urban

16 aprile 2025 Roma – Monk

18 aprile 2025 Molfetta (BA) – Eremo Club