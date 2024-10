Gli Oasis non faranno interviste perché hanno paura di ricevere domande scomode

Liam Gallagher ha annunciato che lui e suo fratello Noel non rilasceranno interviste per la reunion degli Oasis perché non vogliono rispondere a domande invadenti e perché che hanno paura che i media cerchino di trovare falle nel loro rapporto.

Liam ha twittato il suo pensiero il 10 ottobre, mentre rispondeva a un utente sul suo social preferito: Twitter/X.

E quando qualcuno ha chiesto se ci sarebbe stata una conferenza stampa, ha scritto, «Non ce ne saranno».

Un utente poi gli ha chiesto se Noel fosse ancora una patata (come era stato definito da Liam), e lui ha risposto: «No, lo è, beh, non voglio che si dica una brutta parola su quel giovane uomo meraviglioso e talentuoso».

In un altro tweet, Liam ha confermato che l’animosità tra i fratelli è finita. «La pace ha prevalso, è un uomo», ha scritto. «Non vedo l’ora di salire sul palco con lui che mi manda baci tra una canzone e l’altra».

