Evan Rachel Wood «infinitamente orgogliosa» delle sopravvissute agli abusi di Manson dopo la caduta delle accuse

Evan Rachel Wood ha affermato di essere «infinitamente orgogliosa di tutte le sopravvissute» che hanno condiviso le loro accuse contro Marilyn Manson dopo che i pubblici ministeri hanno rifiutato di presentare accuse penali contro il musicista.

Wood è stata una delle prime persone ad accusare pubblicamente Manson (vero nome Brian Warner), sostenendo che l’aveva adescata quando era adolescente e che l’aveva “orribilmente abusata” durante la loro relazione tira e molla tra il 2006 e il 2011. Oltre una dozzina di altre donne si sono fatte avanti con accuse contro Warner, ed è stata avviata un’indagine penale. (Warner ha ripetutamente negato tutte le accuse contro di lui.)

Ma venerdì 24 gennaio, l’ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles ha dichiarato che non avrebbe mosso accuse contro Warner, affermando che le accuse di violenza domestica erano fuori dalla prescrizione e che le accuse non potevano essere provate oltre ogni ragionevole dubbio.

In risposta, Wood ha detto: «Le prove di crimini violenti non dovrebbero avere una data di scadenza. Sono grata per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine e sono infinitamente orgogliosa di tutte le sopravvissute che hanno rischiato tutto per proteggere gli altri dicendo la verità».

Ha continuato: «Abbiamo sempre saputo che la prescrizione sarebbe stata un ostacolo, motivo per cui abbiamo creato il Phoenix Act, in modo che altre vittime non dovessero sperimentare questa conseguenza».

La legge della California a cui fa riferimento Wood, il Phoenix Act, è stata firmata nel 2020 e ha esteso la prescrizione nei casi di violenza domestica da tre a cinque anni. Wood è stata una sostenitrice di spicco del disegno di legge, testimoniando persino di fronte al Senato dello Stato della California nell’aprile 2019. (All’epoca, Wood aveva parlato delle sue esperienze di abuso, ma non aveva ancora accusato pubblicamente Warner.)

Tuttavia, come ha riconosciuto Wood nella sua dichiarazione, il Phoenix Act non si applicava alle sue accuse contro Warner perché «non può aiutare nei casi verificatisi prima che [la legge] fosse approvata».

Tuttavia, ha aggiunto, «spero che questo faccia luce sul motivo per cui è così importante sostenere leggi migliori».

In risposta alla decisione del procuratore distrettuale, un avvocato di Warner, Howard King, ha affermato: «Siamo molto lieti che, dopo un esame approfondito e incredibilmente lungo di tutte le prove effettive, il procuratore distrettuale abbia concluso ciò che sapevamo e avevamo espresso fin dall’inizio: Brian Warner è innocente».

Un’altra delle accusatrici di Warner, l’attrice Esmé Bianco, ha detto di essere stata ” profondamente delusa ” dalla decisione, e si è rivolta direttamente a Warner: «Trascinandomi all’inferno, ho scoperto la forza inarrestabile del mio potere. Ho imparato quanto sono forte, coraggiosa e audace. Sono emersa come una fenice dalle ceneri che hai lasciato della mia vita. Anche tu conosci la verità, e possa tu sforzarti di trovare pace con essa».

