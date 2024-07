Eminem ha deciso di uccidersi con una motosega nel video di ‘Tobey’

Continuano le tappe di avvicinamento di Eminem per l’uscita del suo prossimo album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) prevista per questo venerdì 12 luglio.

Dopo aver pubblicato nei giorni scorsi Houdini, singolo nel quale videoclip faceva ritorno al suo alter ego Slim Shady autocitandosi (tutto il video è basato sul suo Without Me del 2002), questa volta è il turno di Tobey, traccia in cui il rapper è accompagnato da Big Sean e BabyTron per un trio tutto made in Michigan.

Il brano, che nell’artwork riprende il celebre meme del doppio Spiderman, è accompagnato da un video diretto da Cole Bennett (già al lavoro con Eminem in Godzilla e Gnat) in cui i tre rapper sono immersi in una serie di mondi prodotti dalla CGI. A colpire è l’ultima scena in cui un personaggio travestito da Jason Voorhees, il serial killer di Venerdì 13, attacca alle spalle Eminem per tranciarlo in due con una motosega. Ma chi si nasconde dietro la maschera? Naturalmente lo stesso Eminem, che simbolicamente si uccide in scena.

Il video: