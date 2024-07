Eddie Vedder sugli show cancellati dei Pearl Jam: «Abbiamo visto la morte in faccia»

Eddie Vedder ha raccontato che i Pearl Jam hanno vissuto un’esperienza molto vicino alla morte che li ha visti costretti a cancellare i concerti a Londra e Berlino della scorsa settimana. In un video girato da un fan durante una data della band a Barcellona, Vedder ha parlato di un non specificato malessere che ha colpito «alcuni membri del gruppo».

«La scorsa settimana abbiamo visto la morte in faccia», ha spiegato Vedder dal palco: «È stato spiacevole, è stato spaventoso». «Sembrava una bronchite. Qualcosa di simile», ha continuato il leader della band. «La sensazione era quella di non respirare, di non riuscire a superare la notte, di dover andare all’ospedale».

I have it here pic.twitter.com/vAjCcLtAJ4 — Seb (@sebthobald) July 6, 2024

«Una cosa così ti fa capire quanto sia preziosa la vita, quanto siamo fortunati a vivere su questo pianeta dove possiamo girare e suonare di fronte a un pubblico incredibile come quello di stasera». E ancora: «È stata un’esperienza che ci ha scosso, non la dimenticheremo presto. E non dimenticheremo nemmeno questa serata».

Vedder non ha chiarito quale componente della band è stato colpito da questo improvviso malessere, né se lui stesso ne sia stato vittima.