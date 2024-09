Ecco setlist e video della prima data di David Gilmour al Circo Massimo di Roma

David Gilmour si è esibito ieri sera nella prima delle sei date al Circo Massimo di Roma, apertura del tour del suo ultimo disco Luck and Strange, davanti a 15.000 spettatori e su un palco imponente ma essenziali, composto da un fondale nero illuminato da un grande schermo circolare e giochi i luce psichedelici – in richiamo agli anni di punta dei Pink Floyd.

Durante la scaletta, che è stata composta sia di brani dei Pink Floyd sia di Gilmour, è comparsa a fianco a lui anche la figlia Romany (vi ricorderete la loro esibizione-flash insieme in un pub di Brighton a inizio mese), che all’arpa ha suonato con lui brani come Between Two Points, cover dei Montgolfier Brothers contenuta in Luck and Strange.

Con lui sul palco anche Guy Pratt al basso, Adam Betts alla batteria e Greg Phillinganes alle tastiere.

Ad aprire la serata sono state 5 A.M. e Black Cat, seguite poi dalla title track del disco. Non sono mancati i grandi classici dei Pink Floyd, come Breathe, The Great Gig In The Sky e Time (non ci sono stati invece altri brani celebri come Money; Gilmour ha spiegato recentemente che non li avrebbe più eseguiti).

La scaletta si è conclusa con il bis di Comfortably Numb, unico della serata. Si replica fino al 3 ottobre. Ecco la setlist completa:

5 A.M.

Black Cat

Luck And Strange

Speak To Me

Breathe

Time

Breathe

Fat Old Sun

Marooned

Wish You Were Here

Between Two Points

High Hopes

Pausa

Sorrow

The Piper’s Call

A Great Day for Freedom

In Any Tongue

The Great Gig In The Sky

A Boat Lies Waiting

Coming Back to Life

Dark And Velvet Nights

Scattered

Comfortably Numb (bis)

Guarda i video del concerto:

David Gilmour - Circo Massimo Roma 27.09.24

Watch this video on YouTube

David Gilmour - Comfortably Numb [Live From Circo Massimo, Roma🇮🇹 2024]

Watch this video on YouTube

David Gilmour - 2024.09.27 - Great Day for Freedom - Circo Massimo Rome

Watch this video on YouTube

David Gilmour - Vita Brevis/Between Two Points [Live From Circo Massimo, Roma🇮🇹 2024]

Watch this video on YouTube

David Gilmour - High Hopes [Live From Circo Massimo, Roma🇮🇹 2024]

Watch this video on YouTube