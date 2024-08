Charli XCX, per il remix di ‘Guess’ arriva Billie Eilish: guarda il video

È un’estate all’insegna di Brat e Billie! Giovedì Charli XCX e Billie Eilish hanno pubblicato un remix della canzone di Charli Guess che sta facendo impazzire internet.

La coppia ha anche pubblicato un video che segue le star in una festa in casa con tanto di biancheria intima che vola, giocando sul testo di Charli: “Vuoi indovinare il colore della mia biancheria intima / Vuoi sapere cosa ho lì sotto”.

A metà del video, Eilish si imbuca (letteralmente) nella festa con mutande volanti entrando in casa a bordo di un enorme trattore. Nella sua strofa, Eilish offre una risposta sexy al verso di Charli, cantando del suo “paio nero [di mutandine] di pizzo con i fiocchetti / quello che ho scelto per te a Tokyo”.

Charli e Billie camminano poi in una città post-apocalittica, invasa dagli indumenti intimi. “A Charli piacciono i ragazzi, ma sa che io ci proverei”, dichiara Eilish. Il video è stato diretto da Aidan Zamiri, che ha scattato anche la copertina di Rolling Stone di Eilish e il video di 360 di Charli.

Charli xcx - Guess featuring Billie Eilish (official video)

Tutti i reggiseni e la biancheria intima utilizzati nel video musicale (e sono centinaia) sono stati donati a I Support the Girls, un’organizzazione no-profit che distribuisce indumenti intimi e prodotti per l’igiene mestruale a coloro che vivono senza fissa dimora.

“È stato troppo divertente da realizzare”, ha scritto Finneas, fratello e produttore di Eilish, sulle sue Instagram stories poche ore prima della pubblicazione del brano.

Il nuovo remix arriva un giorno dopo che Charli ha postato una foto di spalle accanto a un altro artista, mostrando tre boxer, mentre chiedeva ai fan di indovinare chi fosse presente nella nuova versione della canzone. La scorsa settimana, la cantante ha anticipato il nuovo disco condividendo un post da diversi punti vendita in cui affermava che la “Brat summer is over”. Nella didascalia, Charli ha scritto: “Oh? Ci vediamo la prossima settimana”. Il suo manager Brandon Creed ha aggiunto nei commenti: “Non sanno nemmeno [cosa aspettarsi]”.

Brat – in tutte le sue declinazioni – ha conquistato i social media, ispirando persino i meme dedicati alla vicepresidente Kamala Harris dopo il lancio della sua campagna presidenziale ad Atlanta. L’ultimo brano di Charli è arrivato a fine giugno, quando ha pubblicato una versione di Girl, So Confusing, insieme a Lorde. Ha anche fatto seguire all’uscita originale di Brat un’edizione deluxe con tre canzoni in più.

Da quando è uscito il primo singolo di Brat, Von Dutch, Charli ha pubblicato diverse nuove versioni delle canzoni dell’album, tra cui una rivisitazione di quello stesso pezzo con Addison Rae e A.G. Cook e un remix di 360 con Yung Lean e Robyn.

“Brat oscilla tra gli estremi da una canzone all’altra, è un ottovolante iperpop di ritorni post-Saturn, ansie da primi anni Trenta e spavalderia da It-girl”, si legge nella recensione dell’album pubblicata da Rolling Stone.

Da Rolling Stone US