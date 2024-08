Chappell Roan contro i fan che chiedono selfie, abbracci e non solo: «Non me ne frega niente se per voi è normale»

«Non mi riferisco a qualcuno in particolare o a un incontro specifico. È solo la mia versione della storia, sono i miei sentimenti». Con queste parole la cantante di Good Luck, Babe! Chappell Roan introduce due video pubblicati su TikTok contro i fan particolarmente invadenti.

«Ho bisogno che rispondiate per un attimo alle mie domande», dice nel primo video. «Quando incrociate per strada una donna qualunque, le urlate addosso dal finestrino dell’auto? La molestate in pubblico? Andreste mai da una donna a caso chiedendole: “Posso fare una foto con te?”. Se lei vi risponde “Ma che cazzo, no”, voi vi arrabbiate? Vi offendereste se dicesse di no all’idea di concedervi del tempo perché hai delle due cose da fare?».

«Pedinereste la sua famiglia? La seguireste in giro? Cerchereste di analizzare la sua vita e di bullizzarla online? Parlo di una donna che non conoscete, di una che non vi conosce affatto. Dareste per scontato che sia una brava persona o che sia una cattiva persona? Dareste per scontato che tutto ciò che leggete online su di lei sia vero? Io sono una tipa a caso, voi siete dei tipi a caso. Pensateci un attimo, ok?».

Nel secondo video: «Non me ne frega niente se abusi, molestie e stalking sono considerati normali per gente anche solo un po’ famosa. Non me ne frega niente se è normale. Non me ne frega niente se questo tipo di comportamento folle è legato al lavoro e alla carriera che ho scelto di fare. Non è che questo lo rende accettabile. Non lo rende normale. Non significa che io lo voglia o che mi piaccia».

«Non desidero quello che voi pensate di avere diritto di fare ogni volta che vedete una celebrità. Non me ne frega un cazzo se pensate sia egoista da parte mia dire di no a una foto o al vostro tempo o a un abbraccio. Non è normale, è strano! È strano che la gente pensi che si conosca una persona solo perché la si vede online e si ascolta l’arte che fa. È strano, cazzo! Mi è permesso dire di no a un comportamento inquietante, ok?».