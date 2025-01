C’è un nuovo trailer di ‘Becoming Led Zeppelin’

Becoming Led Zeppelin, il primo documentario autorizzato sulla storia dei Led Zeppelin, ha un nuovo trailer.

Il documentario era in produzione dal 2019, ma solo ora è pronto a vedere la luce. L’opera conterrà interviste a Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, oltre a materiale d’archivio raro di John Bonham, il batterista della band morto nel 1980. Inoltre, l’audio delle performance dell’epoca è stato rimasterizzato e le canzoni che si ascoltano sono riprodotte per intero.

Dopo una prima uscita in formato IMAX il 5 e 6 febbraio in UK, US e Canada, Becoming Led Zeppelin arriverà nelle sale il 7 febbraio. In Italia dovremmo invece aspettare il 27 febbraio.

Guarda il nuovo trailer:

Watch the new full length official trailer for #BecomingLedZeppelin. After an exclusive IMAX release on February 5 & 6, the first ever authorised #LedZeppelin documentary will open in cinemas nationwide from February 7. Tickets on sale January 17. pic.twitter.com/TW3WxxsesU

