Ecco il trailer del documentario ufficiale ‘Becoming Led Zeppelin’

È uscito il trailer di Becoming Led Zeppelin, il primo documentario ufficiale sulla band inglese. Diretto da Bernard MacMahon e scritto da quest’ultimo con Allison McGourty, contiene nuove testimonianze di Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e un’intervista inedita al batterista John Bonham, scomparso nel 1980.

Anche grazie a filmati inediti, il documentario mira a raccontare la storia musicale e personale dei Led Zeppelin. L’audio delle performance dell’epoca è rimasterizzato e le canzoni che si ascoltano sono riprodotte per intero.

Uscirà il 7 febbraio 2025 nei cinema Imax negli Stati Uniti e in Canada. Non è ancora chiaro se e quando arriverà in Italia.