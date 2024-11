‘Beywatch’: Beyoncé si è vestita da Pamela Anderson per incoraggiare a votare alle elezioni americane

Non è uno spin off di Baywatch, il classico della televisione con Pamela Anderson, ma un video musicale di Beyoncé che vuole incoraggiare i fan ad andare a votare alle elezioni americane, i cui seggi sono aperti nella giornata di oggi. La popstar ha rilavorato Bodyguard, track contenuta in Cowboy Carter, e si è vestita con parrucca bionda e costume intero rosso (e altri outfit storicamente indossati da Anderson) per lanciare il suo messaggio: Vote.

Per Beyoncé è il primo video in anni. I più recenti risalivano, fino a questo momento, all’album Black Is King e al film girato per Lemonade. Il suo ultimo videoclip da singolo era stato quello di Formation, nel 2015.

Dopo l’endorsement a Kamala Harris durante un comizio elettorale della vice-presidente lo scorso mese, e dopo averle permesso di usare il suo brano Freedom in più momenti della campagna elettorale, Bey è così tornata a esprimersi sulla politica, a modo suo.

Augurando «Happy Beylloween» a tutti i suoi affezionati, con un gioco di parole sul recente Halloween. Ecco da che cosa mi sono travestita, sembra voler dire. Adesso, però, ci vediamo alle urne.