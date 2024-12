Jay Z risponde alle accuse di molestie e chiede l’archiviazione

Jay-Z sta rispondendo all’accusa di aver aggredito sessualmente una tredicenne insieme a Sean “Diddy” Combs, e lo ha fatto presentando nuovi documenti che mirano a far sì che la donna riveli il suo nome completo o respinga del tutto la causa.

Il nome del 55enne è stato fatto domenica sera: era lui quindi, secondo le accuse, la celebrity che avrebbe aggredito l’allora 13enne insieme a Combs durante un afterparty dei VMA nel 2000. Carter ha rilasciato una dichiarazione più tardi quella sera, negando l’accusa. Ha anche confermato di essere la “celebrità senza nome” che ha fatto causa all’avvocato della donna, Tony Buzbee, sostenendo che il legale stesse spudoratamente cercando di estorcergli denaro.

«Quello che aveva calcolato era che la natura di queste accuse e l’esame pubblico mi avrebbero fatto desiderare di chiudere la questione», ha scritto Carter in una dichiarazione dagli account ufficiali dei social media di Roc Nation. «No signore. Ha avuto l’effetto opposto! Mi ha fatto desiderare di smascherarti. Quindi no, non ti darò UN SOLO PENNY!».

«Inviare una lettera di richiesta di contenzioso e poi presentare una causa non è estorsione o ricatto», ha scritto Buzbee in una dichiarazione a Rolling Stone . «Questa è la prassi legale. Risponderemo alla denuncia del signor Carter una volta che l’avremo esaminata. Non ci impantaneremo in uno stupido spettacolo collaterale che cerca di mettere gli avvocati al centro di quelle che sono accuse molto gravi portate da una donna coraggiosa».

Nei nuovi documenti depositati lunedì, l’avvocato di Carter, Alex Spiro, ha sostenuto che la vittima avrebbe dovuto presentare la denuncia con il suo vero nome, sostenendo che non aveva fornito ragioni legalmente sufficienti per cui avrebbe dovuto essere rimanere anonima. «Il signor Carter merita di conoscere l’identità della persona che lo sta effettivamente accusando in modo sensazionalistico di condotta criminale, chiedendo un ingente risarcimento finanziario e rovinando una reputazione guadagnata nel corso di decenni», scrive Spiro nei documenti depositati in tribunale.

Carter sta anche tentando di archiviare del tutto il caso, sostenendo che la corte non abbia giurisdizione sulla materia.

In una lettera depositata in tribunale lunedì pomeriggio, Spiro ha chiesto al giudice distrettuale statunitense Analisa Torres di accelerare un’udienza sulla mozione di Carter, «a causa della natura altamente delicata di questa questione e dell’intenso controllo mediatico» che attualmente circonda il rapper. «Il signor Carter è completamente innocente», ha aggiunto Spiro nella lettera.

Il team di Carter ha poi chiesto di sottoporre il caso al giudice distrettuale statunitense Jessica GL Clarke, che di recente ha sentenziato in un altro caso civile contro Combs che una diciassettenne che aveva accusato il rapper e altri due uomini di averla stuprata nel 2003 non potesse procedere in forma anonima. «Avevo sperato di usare uno pseudonimo per ottenere giustizia per quello che mi è successo da adolescente», ha detto la donna, Anna Kane, in una dichiarazione a Rolling Stone venerdì. «La richiesta degli imputati di usare il mio nome era un tentativo di intimidirmi, ma non mi sento intimidita».

La nuova documentazione del tribunale prende di mira direttamente Buzbee, che ha affermato di rappresentare più di 120 uomini e donne in casi di violenza sessuale contro Combs e celebrità ancora senza nome, e che ha intentato 20 cause legali contro il fondatore di Bad Boy. (Ci sono attualmente più di 30 cause civili in totale contro Diddy.) Gli avvocati di Carter affermano che il rapper è stato un “obiettivo” della “campagna estorsiva” di Buzbee.

«Una campagna cinica e calcolata per forzare il pagamento di una somma di denaro esorbitante: l’imputato avrebbe dovuto pagare X milioni di dollari indipendentemente dalla verità, o altro», ha scritto Spiro nella documentazione del tribunale. «Quando l’imputato si è rifiutato di pagare e ha invece preso misure per stabilire la sua innocenza, questa querelante senza nome e il suo avvocato autopromosso (il cui nome è stato sbattuto sui titoli e nelle conferenze stampa sotto gli auspici della sua rappresentanza) hanno fatto di tutto per mettere a tacere una difesa equa. Ma anche quegli sforzi sono falliti».

L’accusatrice, che ha presentato la sua denuncia originale a ottobre, ha affermato di aver partecipato ai Video Music Awards nel 2000 e di aver chiesto a un’amica di accompagnarla vicino al Radio City Music Hall di Manhattan mentre cercava di trovare un modo per entrare all’evento. La donna, che ora vive in Alabama, ha affermato di aver incontrato un autista che sosteneva di lavorare per Combs, che l’ha portata all’afterparty del fondatore della Bad Boy Entertainment.

Una volta alla festa, la donna ha affermato di aver iniziato a sentirsi stordita dopo aver bevuto un sorso del suo drink, sostenendo di essere stata drogata. Trovata una camera da letto, ha detto di aver cercato di riposare quando Combs sarebbe entrato nella stanza con Carter e un’altra donna famosa, il cui nome non è stato specificato nella denuncia. Combs «si è avvicinato aggressivamente alla querelante con uno sguardo folle negli occhi, l’ha afferrata e le ha detto: ‘Sei pronta per la festa!’», si legge nella denuncia. Gli uomini l’avrebbero aggredita a turno mentre la l’altra donna guardava. Il presunto incontro si è concluso solo quando la donna ha affermato di aver reagito e di aver colpito Combs al collo.

Combs ha negato le affermazioni di Doe. «Questa denuncia e la recente causa per estorsione contro il signor Buzbee smascherano la sua raffica di cause legali contro il signor Combs per quello che sono: spudorate trovate pubblicitarie, progettate per estorcere pagamenti a celebrità che temono che vengano diffuse bugie su di loro, proprio come sono state diffuse bugie sul signor Combs», ha affermato il team legale di Diddy in una dichiarazione. «Come ha affermato in precedenza il suo team legale, il signor Combs ha piena fiducia nei fatti e nell’integrità del processo giudiziario. In tribunale, la verità prevarrà: il signor Combs non ha mai aggredito sessualmente o trafficato nessuno, uomo o donna, adulto o minore».