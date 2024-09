Lady Gaga: «In ‘Harlequin’ celebro la complessità di Harley Quinn e delle donne»

Quando Lady Gaga ha terminato le riprese del suo terzo film – il sequel in arrivo di Joker, Folie à Deux – si è resa conto di non essere pronta a lasciare andare il suo personaggio, Harleen “Lee” Quinzel, aka Harley Quinn. «Avevo un rapporto così profondo con Lee», racconta a Rolling Stone. «E quando ho finito di girare il film, non ero ancora pronta a lasciarla andare».

Con l’aiuto del suo fidanzato, Michael Polansky, la superstar ha registrato Harlequin, un album complementare al film che contiene principalmente brillanti reinterpretazioni di grandi classici – la sua prima esperienza del genere dalla morte del suo collaboratore Tony Bennett. In 13 tracce, Gaga interpreta classici come Get Happy (resa famosa da Judy Garland) e That’s Life (Frank Sinatra), dando loro un tocco moderno. La canzone di Harold Arlen e Ted Koehler del 1932, I’ve Got the World on a String, viene trasformata in un pezzo rock seducente, perfetto per introdurre le nuove generazioni a questi grandi classici. Durante una chiamata su Zoom da Londra, Gaga ci ha parlato di Harlequin, della sua sfida ai generi musicali e di che cosa i fan possono aspettarsi dal suo prossimo album pop.

Quali erano i tuoi obiettivi per questo album?

Abbiamo deciso di creare un album che celebrasse la complessità di Harley attraverso il filtro di molta della musica presente nel film, oltre a pezzi originali, che esplorassero la sua vastità come donna — la sua oscurità, il suo caos, la sua vivacità, la sua natura maniacale — e di creare una rivisitazione moderna del pop vintage.

Descrivi l’album come “LG 6.5”. Lo consideri più un album di Harley o un disco di Gaga?

Lo vedo come entrambe le cose, in realtà. È il mio album. È un album di Lady Gaga, ma è anche ispirato dal mio personaggio e dalla mia visione di cosa può essere una donna. Ecco perché l’album non aderisce a un solo genere musicale. L’ho chiamato “6.5” perché non è il mio nuovo album pop fatto in studio, ma si colloca da qualche parte nel mezzo, sfumando i confini della musica pop. Come sai il mio collaboratore Tony Bennett, che non è più tra noi, era giovane quando cantava questa musica. Era semplicemente pop music. Ho trovato molto interessante la scelta dei brani per questo film. Volevo esplorare che cosa potesse significare oggi questa musica attraverso la lente di Harley.

Hai parlato di Joker come meta-moderno, e di quanto sia difficile inquadrarlo in un solo genere. È così che vedo anche questo album. Il jazz è al centro, ma ci sono tanti suoni diversi.

Grazie. Direi che questo meta-modernismo ha davvero influenzato il nostro approccio in studio. Ho co-prodotto l’album con Ben Rice. Anche Michael ha avuto un ruolo molto importante nella musica. Abbiamo parlato molto di come lei sia una persona che non puoi definire, perché è troppo imprevedibile e rara. Abbiamo usato i generi come un modo per esprimere che qualcosa è raro — non aderendo a uno solo e spingendoci molto nell’avanguardia. In pratica sto dicendo: “Come donna, scelgo di essere qualsiasi cosa o persona voglio essere in ogni momento, indipendentemente da come mi sento. E indipendentemente da ciò che vuoi da me, sarò me stessa. Grazie. Con affetto, Harlequin” [ride].

Nel film hai dovuto disimparare a cantare e moderare la tua tecnica. Com’è andata? Hai semplicemente fatto la Gaga senza trattenerti?

In questo disco ho fatto entrambe le cose. Ci sono momenti in cui mi sintonizzo sulla voce di Lee e sulla sua immaturità infantile nel canto. Ha questa ingenuità. Immagini che abbia sentito la canzone due volte e la stia canticchiando da sola, perché è a disagio e vuole calmarsi. Questo è entrato nell’album. Per esempio, l’inizio di That’s Entertainment suona quasi come una tredicenne in una recita scolastica. Nel contesto di una donna di 38 anni, è un po’ inquietante. Ma poi, That’s Entertainment si trasforma in una voce molto più morbida, estremamente nostalgica. E anche su questo ho lavorato molto.

Ho giocato con la mia voce in un modo che non avevo mai usato nemmeno con Tony. Quindi c’è un po’ della voce di Lee, e una nuova voce per me in alcuni dei brani più ispirati al jazz. E poi ho esplorato — come canterei su un pezzo surf punk? Come canterei su un valzer? Come potremmo creare una versione di Smile che si senta intrinseca al film? E poi con Happy Mistake c’è questa fragilità grezza che è totalmente Gaga, ma è anche forse un modo di cantare in un disco che non avevo mai utilizzato prima. Quindi direi che, per quanto l’album sia non convenzionale nei generi, anche la voce lo è. Un po’ schizofrenica, ma ha senso per Harley Quinn. Ed è stata parte della gioia di realizzare l’album — la libertà di tutto questo.

Questa è la prima volta che registri dei classici senza Tony. Era nei tuoi pensieri? Immagino sia stato un momento pieno di emozioni.

Sì. Questa è stata la mia prima volta senza Tony, ma non è stato sentimentale nel modo a cui forse stai pensando. Non è stato triste. In realtà, è stato come se fosse sempre con noi. E anche in un certo senso divertente, se avessi messo degli accordi rock & roll in una produzione che ho fatto con Tony anni fa, non so come l’avrebbe presa. A Tony non piaceva il rock & roll. Ma avrebbe detto: “Wow, è fantastico”. Amava il fatto che fossi audace e diversa, e ho sempre pensato che fosse davvero straordinario. Aveva 60 anni più di me, e si scandalizzava meno dei giovani che incontravo. Persone che dicevano: “Perché è vestita così? Perché canta in quel modo? Perché la sua performance sul palco è così teatrale?” Tony, lui non batteva ciglio. Era semplicemente una persona davvero compassionevole e inclusiva. Quindi era sicuramente con noi [in studio], ma soprattutto dentro di me.

Come produttrice e cantante donna, sento di essermi guadagnata la capacità di mostrare la mia padronanza di questa musica. Ed è stato emozionante per me, perché è anche qualcosa che amo condividere con i giovani che ascoltano queste canzoni. Alcune di queste sono degli anni Trenta. È bello poter mostrare come queste cose possano essere rielaborate, andando oltre le note e lo stile con cui sono state scritte. Piuttosto… che cosa succederebbe se strappassi il libro, gli dessi fuoco e lo rifacessi in un modo completamente nuovo? Volevo che fosse divertente.

Il disco sarà davvero piacevole da ascoltare a casa. Voglio preparare un bel pasto accompagnato da esso.

Lo dico sempre: io e Michael siamo pronti per tutte le vostre cene folli.

Il tuo album pop esce a febbraio. Puoi dirmi in che modo è diverso da Chromatica e che cosa possono aspettarsi i fan?

L’album pop non ha nulla a che vedere con Chromatica. È un disco completamente diverso. Non so se sono ancora pronta a parlarne, ma riconosco che uscirà presto e lo farò. Quello che posso dire è che è tutto per me. È pensato per essere vissuto come un momento della mia vita. Sono anche molto entusiasta di questa idea che non devo per forza aderire a un’era, se non voglio. Posso averne diverse contemporaneamente. Mi sembra un po’ folle (ride) e più simile a me o a Harley. O a chiunque.

Da Rolling Stone US.