‘Abracadabra’, guarda il video del nuovo singolo di Lady Gaga

News Musica

È ufficiale, il nuovo album di Lady Gaga si intitola ‘Mayhem’

Data di uscita: 7 marzo. In copertina, la popstar ci fissa da dietro un vetro rotto. «Farlo è stato come riassemblare uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello». Conterrà 14 canzoni. Il 2 febbraio verrà presentato ai Grammy il terzo singolo