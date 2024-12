‘Star Wars: Skeleton Crew’, l’Impero (della nostalgia anni ’80) colpisce ancora

All’inizio della nuova serie Disney+ Star Wars: Skeleton Crew, incontriamo il nostro giovane eroe Wim (Ravi Cabot-Conyers). È in una camera da letto che assomiglia moltissimo a quella che avresti potuto trovare in qualsiasi casa di periferia qui sulla Terra negli anni Ottanta, e sta giocando con un paio di bambole che hanno più o meno le dimensioni e il design delle action figure che Kenner ha rilasciato sulla trilogia cinematografica originale di Star Wars. Wim e il suo migliore amico Neel (Robert Timothy Smith) inscenano battaglie con la spada laser mentre aspettano l’autobus per la scuola. E quando Wim chiede a Neel: “Non vuoi mai fare niente di eccitante?” potrebbe anche fare il cosplay di Luke dalle prime scene del primo film.

In quelle sequenze i creatori di Skeleton Crew Jon Watts e Christopher Ford rendono chiare le loro intenzioni: raccontare come sarebbe se alcuni giovani fan devoti della trilogia originale di Star Wars in qualche modo finissero in un’avventura molto simile a quelle che li ha abbagliati sul grande schermo. Non è esattamente una fan fiction, perché Skeleton Crew non coinvolge nessuno dei personaggi della Skywalker Saga e perché Watts e Ford sono lontani dall’essere le uniche versioni adulte di Wim e Neel in circolazione. E non è nemmeno il primo progetto di Star Wars a essere inquadrato in questo modo, dal momento che Rey in Il Risveglio della Forza è stata presentata come una fan entusiasta di incontrare Han e Luke. Ma tra la fede incrollabile di Wim nelle vecchie leggende e i vari Easter Eggs della cultura pop degli anni Ottanta, Watts e Ford si appoggiano alla fantasia nostalgica con la stessa forza con cui qualsiasi property della cultura pop ha fatto almeno dal 2011 con The Muppets, dove Jason Segel immaginava un mondo dove lui e una sua versione Muppet sottilmente camuffata collaboravano con Kermit, Fozzie e i loro amici.

Questo non è di per sé un ostacolo a quell’idea, in generale (mi è piaciuto The Muppets e nello specifico di Skeleton Crew, che è intrattenimento per tutte le età realizzato solidamente, con una buona regia di Watts (Spider- Man: Homecoming) e David Lowery (The Green Knight) e alcune scene divertenti. Racconta una storia reale e la racconta abbastanza bene da non sembrare una versione glorificata di un giro in un parco a tema Star Wars. Dovete solo essere preparati ad affrontare cose come il quartiere di Sam e Neel che è palesemente modellato su quello di E.T. – L’extraterrestre, che all’inizio ci siano scene di bambini in bicicletta nei boschi (à la E.T. e I Goonies) e che anche il carattere del titolo, come quello di Stranger Things – altrettanto ossessionato dagli anni Ottanta, evochi i libri di Stephen King. Mostra le sue influenze con orgoglio, risalendo a un tempo leggermente meno lontano e a un vicolo cieco abbastanza vicino.

Come The Mandalorian, che resta il più popolare degli show live-action di Star Wars su Disney+, Skeleton Crew è ambientato durante l’intervallo tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza. Come spiega il titolo di apertura, l’Impero se n’è andato e la Repubblica è tornata al comando, ma fatica a mantenere l’ordine, specialmente ai margini della galassia, dove i pirati depredano le navi solo cercando di portare il loro carico da un punto all’altro. Wim, Neel e i loro compagni di classe Fern (Ryan Kiera Armstrong) e KB (Kyriana Kratter) non sembrano sapere molto degli eventi attuali, essendo cresciuti su un pianeta chiamato At Attin, che ha una barriera attorno a sé così spessa che il cielo notturno non contiene nemmeno le stelle. Neel sembra felice di andare bene a scuola, Wim sogna l’avventura e Fern e KB abbandonano continuamente le lezioni per correre in giro per la città con la speeder bike di Fern.

Come i racconti suburbani di qualsiasi epoca o sistema stellare, i ragazzi provengono da diversi tipi di famiglie: Wim è un ragazzino cresciuto dal padre oberato di lavoro, Wendle (Tunde Adebimpe); Fern è una piantagrane che deve comportarsi bene di fronte alla madre politica, Fara (Kerry Condon); e Neel ha una grande famiglia che lo sostiene. Se Neel non avesse la pelle blu e una proboscide da elefante, e se KB non indossasse un visore cibernetico in stile Geordi LaForge, e se la loro scuola non fosse parzialmente gestita da droidi, la maggior parte delle prime scene potrebbero effettivamente svolgersi adesso sulla Terra. E anche l’incidente che mette in moto lo show deriva da una situazione incredibilmente banale: Wim dorme troppo, perde l’autobus e scopre quello che pensa sia un tempio Jedi mentre cerca di prendere una scorciatoia per andare a scuola.

Le prime scene sono efficaci nello stabilire i temperamenti dei quattro ragazzi e la natura protetta del mondo in cui vivono. Ma Skeleton Crew non decolla davvero, né in senso letterale né figurato, finché Wim inavvertitamente non blocca il quartetto molto lontano da casa, con solo un droide pirata abbandonato, SM-33 (doppiato in modo adeguatamente burbero da Nick Frost), per aiutarli a sopravvivere in un territorio molto più ostile di qualsiasi cosa abbiano mai immaginato, per non parlare di sperimentato. Watts, Ford e Lowery hanno tutti un buon istinto su quanto il pericolo sia plausibile e appropriato, data l’età dei nostri eroi, e su come continuare a intensificare la dinamica del pesce fuor d’acqua. E una volta che Jude Law si presenta alla fine del secondo episodio, come un uomo che Wim presume sia uno Jedi, aggiunge un ingrediente necessario di mistero e cinismo che i migliori progetti di Star Wars sanno includere.

La narrazione è abbastanza solida da impedire a Skeleton Crew di cadere completamente in uno spudorato fan service. Anche una sequenza in cui Fern e Wim devono manovrare le torrette di un’astronave durante un combattimento aereo riguarda più il fatto che siano comprensibilmente sopraffatti dal pericolo e dalla responsabilità del momento che il vederli collocati in una circostanza simile a quella che abbiamo visto con Luke e Finn nei film.

Mentre ci avviciniamo al cinquantesimo anniversario del primo film, è sempre più difficile trovare nuovi posti in cui portare Star Wars. Anche la migliore delle serie TV, Andor, mira a colmare le lacune tra i film; si avvicina a questo compito in un modo tematicamente più ambizioso di quanto normalmente consentito dal franchise. In un modo molto diverso, Skeleton Crew sta anche cercando di vedere questo territorio attraverso nuovi occhi – in questo caso, quattro giovani che probabilmente dovrebbero frequentare il corso di scienze e non capire come portare una nave nell’iperspazio. Se non possiamo andare in un posto nuovo, Skeleton Crew fa sembrare tutto effettivamente nuovo per Wim, Neel, Fern e KB.

Da Rolling Stone US