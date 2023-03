Ecco qual è il prossimo progetto dei registi di ‘Everything Everywhere All at Once’

Dal multiverso alla galassia lontana lontana. Dopo aver sbancato gli Oscar con Everything Everywhere All at Once, il prossimo progetto di Daniel Kwan e Daniel Scheinert è un episodio della prossima serie di Star Wars, Skeleton Crew.

La nuova storia targata Guerre Stellari, creata da Jon Watts, vede protagonista Jude Law. I dettagli sono ancora avvolti nel massimo riserbo, ma lo show di Disney+ si svolgerà nell’era della Nuova Repubblica e seguirà gli eventi del Ritorno dello Jedi del 1983. Il team di The Mandalorian, e cioè Jon Favreau e Dave Filoni, sono i produttori esecutivi.

Le riprese sono iniziate la scorsa estate e si sono conclusa negli ultimi mesi. I nomi dei registi di Skeleton Crew sono ancora top secret, ma alcune fonti sostengono che dietro la camera di una puntata ci siano proprio i Daniels.

La coppia di registi aveva già finito di girare l’episodio di prima di vincere gli Oscar per miglior sceneggiatura originale, regia e e film. La commedia, prodotta da A24, ha dominato la Awards Season fino alle ambitissime statuette, portandone a casa ben sette, tra cui i premi di migliore attrice per Michelle Yeoh, miglior attore non protagonista per Ke Huy Quan, migliore attrice non protagonista per Jamie Lee Curtis e miglior montaggio.

Ancor prima di tutte le vittorie, nell’agosto 2022, i Daniels avevano firmato un contratto quinquennale con Universal. L’accordo, che include il produttore anche di Everything Everywhere Jonathan Wang, riflette il successo del lungometraggio, che è stato il primo film inddie a incassare 100 milioni di dollari al botteghino dopo l’inizio della pandemia .

Skeleton Crew debutterà su Disney+ entro la fine dell’anno.