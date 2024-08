Zac Efron, incidente in piscina a Ibiza: ricoverato in ospedale

Zac Efron è stato ricoverato in seguito a un incidente nella piscina della villa che ha affittato a Ibiza per quest’estate.

L’attore 36enne, visto di recente in The Warrior – The Iron Claw e nel film Netflix con Nicole Kidman A Family Affair, “è stato trovato in piscina da due persone che lavorano nella villa, e subito tirato fuori dall’acqua”.

Un portavoce della star dice che è stato portato in ospedale solo “per misure precauzionali”.

Ha aggiunto che si è trattato solo di “un piccolo incidente” e che “si sta riprendendo in fretta”. Nella mattina di sabato 3 agosto, Efron è stato dimesso dall’ospedale.

L’attore non è nuovo agli incidenti. Nel 2022, aveva dichiarato a Men’s Health di essersi rotto la mascella correndo per casa a piedi scalzi. Efron rivelò di essere scivolato e aver colpito l’angolo di una fontana prima di svenire: “Il mento mi era praticamente uscito dalla faccia”.