Demi Moore ha rivelato che la sceneggiatura di ‘Ghost’ l’ha «terrorizzata»

Demi Moore ha festeggiato il suo 62esimo compleanno mangiando alette piccanti e riflettendo su Ghost. Venerdì l’attrice partecipato a Hot Ones e ha partecipato al gioco ripensando ad alcuni dei suoi ruoli più famosi. Subito il conduttore Sean Evans le ha chiesto del suo successo del 1990 con Patrick Swayze e della sua straordinaria abilità nel piangere sullo schermo.

“Ghost mi ha spaventato a morte”, ha detto a Evans. “Essere una persona così giovane alle prese con la perdita del proprio partner… Leggendo la sceneggiatura, ero così sopraffatto dal tipo di sentimento a cui avrei dovuto attingere.”

L’attrice ha ricordato la sua interpretazione di Molly Jensen nel film, che le è valsa una nomination ai Golden Globe. “So che c’è questa cosa iconica riguardo al [pianto da] un occhio. Non l’avevo pianificato, non ne avevo il controllo. È andata proprio così”, ha detto. “Quello mi ha aiutato a superare un mio ostacolo… Emotivamente, ogni volta che dobbiamo essere vulnerabili, non è facile”.

Demi Moore Celebrates Her Birthday While Eating Spicy Wings | Hot Ones

Watch this video on YouTube

Moore ha condiviso che, come Ghost, anche la sceneggiatura del suo ultimo film, The Substance, conteneva uno speciale senso di pericolo che trovava irresistibile. “Conteneva qualcosa per cui valeva la pena rischiare, e mi sentivo così per Ghost, perché aveva così tanti generi mescolati insieme”, ha detto. “Davvero, ho pensato che potesse essere sorprendente o un fottuto disastro. In ogni caso, è il tipo di cosa che mi dice: ‘Fallo’.”

Altrove nell’intervista, Moore ha riflettuto sulla “perdita dell’esperienza cinematografica” e sul perché pensa che condividere le esperienze in sala sia così importante.

“La cosa interessante da vedere con The Substance è che ha portato le persone al cinema, e penso che il rischio, non solo nel cinema ma nella vita, sia che ci stiamo muovendo verso un isolamento eccessivo”, ha detto Moore, il cui prossimo film sarà con il provocatorio regista e sceneggiatore Boots Riley. “La nostra esperienza comune ci permette di connetterci gli uni agli altri… Anche se amo davvero lo streaming e lo apprezzo, e penso che ci sia un aspetto che ci rende abbastanza dipendenti tutti noi, spero che riusciremo trovare una via di mezzo tornando al cinema per non perdere quest’esperienza”.

Da Rolling Stone US