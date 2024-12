A$AP Rocky sarà il protagonista del nuovo film di Spike Lee

A$AP Rocky sarà tra i protagonisti di Highest 2 Lowest, la reintepretazione in lingua inglese by Spike Lee di High and Low di Akira Kurosawa, insieme anche a Denzel Washington.

Si vociferava del casting dopo che erano circolate foto dal set che lo ritraevano nel ruolo di Yung Felon. Una persona a conoscenza del progetto ha confermato che A$AP Rocky avrà un ruolo da protagonista nel film, scrive IndieWire.Nel cast ci sono pure Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera e Ice Spice.

Highest 2 Lowest sarà un originale Apple, in collaborazione con A24 che prevede di distribuire il film nelle sale prima che venga trasmesso in streaming. È la prima volta che Washington e Lee lavorano insieme da Inside Man del 2006. In totale, è la loro quinta collaborazione oltre a Mo’ Better Blues, Malcolm X e He Got Game.

Il duo si riunisce con il produttore Todd Black, che ha prodotto i film di Washington Barriere, Ma Rainey’s Black Bottom e The Equalizer. Alan Fox ha scritto la sceneggiatura con il regista Lee.

High and Low di Kurosawa vedeva Toshiro Mifune nei panni di un imprenditore nel ramo delle scarpe che subisce un estorsione dopo che il figlio del suo autista viene rapito per errore e tenuto in ostaggio con la richiesta di un riscatto.

A$AP Rocky, il cui vero nome è Rakim Mayers, ha fatto il suo debutto come attore nel film di formazione del 2015 Dope. Ha continuato ad apparire in Zoolander 2 (2016) e altro ancora, incluso un cortometraggio con la partner Rihanna.

Non è chiaro come il suo ruolo di Yung Felon in Highest 2 Lowest si riferisca alla trama originale di Kurosawa. Lee ha però fatto notare che A$AP Rocky avrà il “ruolo principale” nel film.

“Questo non è un remake, è una reinterpretazione del grande film di Akira Kurosawa”, ha detto Lee a Deadline. “Nel film di Kurosawa, Toshiro Mifune è un imprenditore di scarpe. Nel nostro film Denzel Washington è un magnate della musica con la sua etichetta e la reputazione di essere il migliore orecchio del settore”.