I film da vedere a dicembre 2024

Grand Tour

Miguel Gomes al cinema dal 5 dicembre

Grand Tour di Miguel Gomes | Trailer ITA HD

Nel 1917 a Rangoon, Edward, un funzionario della Birmania coloniale britannica, scappa dalla sua promessa sposa Molly il giorno del suo matrimonio. Quest’ultima si mette però sulle sue tracce, in un improvvisato “Grand Tour” dell’Oriente. Lingue e luoghi diversi, un’idea di cinema radicale e la libertà di uno dei nomi più visionari del cinema portoghese. In concorso all’ultimo Festival di Cannes.

L’orchestra stonata

Emmanuel Courcol al cinema dal 5 dicembre

L'ORCHESTRA STONATA Trailer Ufficiale Italiano dal 5 Dicembre al Cinema

Thibaut, famoso direttore d’orchestra malato di leucemia, ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. L’unico donatore compatibile sembra essere suo fratello biologico, un impiegato che vive nel Nord della Francia e che lui non ha mai conosciuto. L’incontro tra i due si rivela un’incredibile avventura, capace di cambiare la vita di entrambi per sempre. Dirige il regista di Un anno con Godot.

Piece by Piece

Morgan Neville al cinema dal 5 dicembre

Piece By Piece | Trailer Ufficiale

Vita e carriera del cantante e producer (nonché, da un po’, designer d’alta moda) Pharrell Williams, ma raccontata attraverso l’animazione LEGO, come già è stato per Batman & Co. Un’operazione sui generis che vede coinvolti, nel ruolo di sé stessi (o quasi), tanti colleghi: Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Jay-Z, Gwen Stefani, Snoop Dogg, Missy Elliott, Daft Punk e molti altri.

La stanza accanto

Pedro Almodóvar al cinema dal 5 dicembre

La Stanza Accanto - Trailer Ufficiale

Leone d’oro all’ultima Mostra di Venezia, arriva finalmente in sala l’ultimo capolavoro di Pedro Almodóvar. Una storia dolorosa ma sempre vitale che mette insieme due delle più grandi dive del cinema contemporaneo, Tilda Swinton e Julianne Moore, nei panni di due amiche che non si vedono da anni e che si ritrovano ad affrontare insieme la malattia terminale della prima. Nel cast anche John Turturro e Alessandro Nivola. Da non perdere.

Il giorno dell’incontro

Jack Huston al cinema dal 12 dicembre

IL GIORNO DELL'INCONTRO - TRAILER ITALIANO

Debutto alla regia per il figlio e nipote d’arte Jack Huston, già attore (l’abbiamo visto di recente accanto a Nicole Kidman nella serie Prime Video Expats), che segue la parabola di un pugile appena uscito di prigione (Michael C. Pitt). Un viaggio di redenzione nel passato e nel presente, che mette a rischio la sua vita a causa di una malattia di cui nessuno è a conoscenza. Nel cast anche il veterano Joe Pesci.

Elton John: Never Too Late

R.J. Cutler, David Furnish su Disney+ dal 13 dicembre

Elton John: Never Too Late | Trailer Ufficiale | Disney+

50 anni di vita pubblica e privata in “un viaggio a tutto tondo, intimo ed edificante, carico di emozioni”, come recitano le note ufficiali. Mentre si prepara per il suo ultimo concerto in America, Elton John ci riporta indietro nel tempo per raccontare i suoi straordinari alti e i bassi, svelando come ha superato gli abusi e la dipendenza per diventare l’icona che è oggi. Dirigono R.J. Cutler (Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, Martha Stewart – Una storia americana) e il marito del baronetto del rock, David Furnish.

Conclave

Edward Berger al cinema dal 19 dicembre

Conclave | Dal 19 dicembre al cinema

Il Papa è morto e il Vaticano nomina il decano Thomas Lawrence (eccezionale Ralph Fiennes) a capo della votazione per l’imminente conclave. Avrà il compito delicatissimo non solo di garantire la correttezza degli scrutini, ma anche di contenere gli intrighi, le lotte di potere e le ambizioni dei cardinali “papabili”. Il regista delle serie The Terror e Patrick Melrose, poi Oscar con Niente di nuovo sul fronte occidentale, dirige, oltre a Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. E punta a nuove statuette.

Diamanti

Ferzan Özpetek al cinema dal 19 dicembre

Diamanti (2024) di Ozpetek - Trailer ufficiale

Basterebbe la firma del regista. O l’incredibile cast perlopiù al femminile: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Vanessa Scalera, Kasia Smutniak, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Carla Signoris, Mara Venier, Milena Vukotic, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa e Vinicio Marchioni. O la storia ambientata in una sartoria di abiti per il cinema nella Roma anni ’70. Ah, c’è anche una canzone inedita di Giorgia. Insomma, 100% Ferzan.

Mufasa – Il re leone

Barry Jenkins al cinema dal 19 dicembre

Mufasa: Il Re Leone | Nuovo Trailer | Dal 19 Dicembre al Cinema

Prequel del Re leone live action (2019), a sua volta remake dell’omonimo classico d’animazione del 1994, segue la vita di Mufasa dall’infanzia alla sua ascesa come re delle terre del branco, ponendo attenzione in particolare al rapporto con il fratello Scar. Alla regia Barry Jenkins, autore del film premio Oscar Moonlight e di Se la strada potesse parlare. Tra le voci italiane Luca Marinelli (Mufasa), Elodie (Sarabi) e Alberto Boubakar Malanchino (Taka).

Una notte a New York

Christy Hall al cinema dal 19 dicembre

Una notte a New York - Con Dakota Johnson e Sean Penn | Trailer ITA HD

Tutto in una notte, tutto in un taxi. Una giovane donna (Dakota Johnson) appena arrivata a New York dopo un viaggio nella casa di famiglia in Oklahoma sale sul taxi del loquace Clark (Sean Penn). Tra i due nasce presto un rapporto di reciproca sincerità che li porta ad affrontare argomenti a volte leggeri e a volte spinosi. Gara di bravura tra i due protagonisti nell’esordio alla regia per la sceneggiatrice di It Ends with Us – Siamo noi a dire basta.

The Six Triple Eight

Tyler Perry su Netflix dal 20 dicembre

The Six Triple Eight | Official Trailer | Netflix

Seconda guerra mondiale. 855 donne si unirono al conflitto per risolvere il problema dell’arretrato di tre anni di posta non consegnata. Di fronte alla discriminazione e a un Paese devastato, riuscirono a smistare più di 17 milioni di lettere in anticipo. Tyler Perry affronta una pagina rimossa della Storia del ’900. E sceglie come protagonista la Kerry Washington di Scandal.

Le occasioni dell’amore

Stéphane Brizé al cinema dal 23 dicembre

LE OCCASIONI DELL'AMORE | Trailer italiano ufficiale HD

Mathieu è un famoso attore parigino di mezz’età, Alice un’insegnante di pianoforte di dieci anni più giovane che vive in una piccola località di mare bretone. I due, che non si vedono da quando si sono lasciati 15 anni prima e nel frattempo si sono rifatti una vita, si ritrovano all’improvviso… Dai drammi sul lavoro, Stéphane Brizé passa a uno dei più bei mélo francesi degli ultimi anni. Con uno splendido duetto d’attori: Guillaume Canet e Alba Rohrwacher.