È morta Marisa Paredes, musa di Almodóvar

Venezia 81, annunciato il programma: e sì, al Lido vedremo sia 'Joker: Folie à Deux' che 'Queer'

Ma non solo Todd Phillips e Luca Guadagnino: ad avere la loro prima veneziana saranno anche 'Maria' di Pablo Larraín e 'The Room Next Door' di Pedro Almodóvar, in un programma che regala parecchie sorprese e alte aspettative