Sum 41 x Be The Change, il progetto a favore della sostenibilità continua agli I-Days di Milano

Dopo i primi appuntamenti del 29 e del 30 giugno in occasione della doppia data di Tedua agli I-Days di Milano, all’Ippodromo del capoluogo lombardo torna il progetto Be The Change x I-Days, ideato e sviluppato da Rude Records (e dalla sua divisione benefica Rude Cares) insieme al festival. Anche questa volta, i protagonisti saranno d’eccezione: si tratterà della band culto dei primi Duemila Sum 41.

Il gruppo si unirà al progetto, che prevede la realizzazione di vinili in edizione limitata, 100% eco-friendly e a impatto zero. I dischi sono realizzati utilizzando materiali ecologici certificati. Inoltre, per ridurre l’impronta ambientale la componente di PVC derivato dal petrolio sarà sostituito da oli esausti riciclati provenienti da utilizzi industriali e privati. Un passo per correggere alcune delle storture dell’industria musicale, che sempre più artisti, tra cui recentemente Billie Eilish, hanno denunciato.

Nel caso dei Sum 41, due saranno le varianti album realizzate in vinile sostenibile: Heaven :x: Hell (Pink & Light Blue Yolk Double Vinyl LP) e 13 Voices (Transparent Vinyl w/ Pink & Light Blue Splatter). Entrambi saranno pre-ordinabili via QR Code in vari punti nell’area degli I-Days.

Oltre a Tedua e Sum 41, ad aderire al progetto è stato anche Artie 5ive – con il Doppio Vinile Splatter Red, Black & White di Aspettando la bella vita. L’impronta ecologica dei vinili così realizzati è ulteriormente ridotta attraverso l’uso di carta certificata e materiali che salvaguardano l’ambiente.

La collaborazione di Be The Change con I-Days supporta inoltre un programma di riforestazione in collaborazione con Green Future Project, B-Corp che investe nel capitale naturale per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e preservare il pianeta per le generazioni presenti e future.