SiVola in Giappone per la fioritura dei ciliegi: è tempo di hanami

Le giornate si fanno uggiose e arrivano i primi freddi: se l’autunno è un dolcissimo sospiro di sollievo dopo l’estate, è anche il momento perfetto per cominciare a pensare ai viaggi dell’anno prossimo. Se chi ben comincia è a metà dell’opera, perché non lasciare che sia qualcun altro, per una volta, a rendere la nostra vacanza indimenticabile, tra avventure inaspettate e ricordi da portarsi a casa?

Ci pensa SiVola, Travel Tech Company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo. Che, per il 2025, ha una parola-chiave: hanami. Aspetta: hana… che?! Niente paura, il concetto di questa espressione giapponese – che letteralmente significa: guardare i fiori – è, in realtà, piuttosto semplice. Si tratta del momento di fioritura dei sakura, ovvero degli alberi di ciliegio. Avrete visto le foto di questo o quell’amico, o anche solo cercando su internet: boccioli rosa come nuvole, incantevoli cieli blu, prati verdissimi.

Non male, no? La notizia ancora migliore è che SiVola ha in programma una fitta lista di viaggi per portarvi in Giappone, con o senza i vostri amici, tra marzo e aprile dell’anno prossimo, in modalità Rail Adventure, per scoprire il Paese del Sol Levante in tutta comodità e ammirando al meglio i paesaggi della natura che rinasce.

Aperti dai 18 ai 40 anni e delle durata di 14 giorni, gli itinerari cominceranno dalla capitale Tokyo e proseguiranno lungo una direttrice che porterà a Osaka, Miyajima, Hiroshima, Kyoto e Koya-San. Lo spettacolo dell’hanami si inserirà così tra tradizione e modernità, metropoli e templi storici. Tra gli highlight del viaggio, il pit stop intermedio a Osaka viaggiando su un treno iperveloce (che tocca punte di velocità di 400 chilometri all’ora) e la notte da trascorrere in un capsule hotel. Oppure la gita al parco di Nara, dove si potranno incontrare cervi in libertà e, al tempio Todaji, nel quale si farà la conoscenza del Buddha più grande del Giappone.

Ma non finisce qui. A Kyoto, per esempio, la visita al santuario Fushimi Inari Taisha trasporterà nelle atmosfere più tradizionali tra tipici torii (archi-cancello) rossi e una salita magica alla vicina montagna. Sempre legata ai torii sarà invece la tappa a Miyajima, isola dove il gruppo SiVola potrà godersi lo spettacolo di un tramonto con pochi pari.

Ma basta con gli spoiler, perché la parte fondamentale in ogni viaggio è preparare lo zaino e partire all’avventura. E, per abbracciare l’itinerario hanami, la strada è davvero breve: basta andare sul sito di SiVola e selezionare le date che fanno al caso vostro.