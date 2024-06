Musica live e Aperol Spritz, il cocktail perfetto per l’estate

Tre parti di Prosecco DOC, due parti di Aperol, una parte di soda, una di arancia e tanta musica live: sono questi gli ingredienti per un’estate perfetta a base di festival e Aperol Spritz da godersi in compagnia.

Dopo essere stato protagonista di alcuni dei più grandi eventi musicali internazionali come Coachella e Primavera Sound, l’aperitivo veneto continua a rinfrescare i concerti della stagione più calda dell’anno anche in Italia.

Tra giugno e settembre, molti appuntamenti live si colorano di arancione. Aperol sarà infatti presente sia in grandi manifestazioni pop che in festival cosiddetti boutique: dalla Prima Estate al Lido di Camaiore allo Spring Attitude di Roma, passando per Red Valley a Olbia, Viva Festival a Locorotondo, Locus Festival a Bari e Parco Gondar a Gallipoli, tutte location dove il pubblico potrà rilassarsi in aree Aperol con attività dedicate e immancabili chiacchierate e bitter.

Nel weekend dal 21 al 23 giugno, per esempio, Aperol sarà presente al festival La Prima Estate al Lido di Camaiore in provincia di Lucca, dove si alterneranno artisti della scena indie, classic rock e dance in un parco a 50 metri dal mare; e non ci sarà solo la musica suonata, ma anche una serie di talk powered by Aperol con presentazioni di libri a tema musicale in presenza degli autori.

L’arancione di Aperol illuminerà anche il Locus Festival a Locorotondo, Bari, dal 28 giugno al 14 agosto: un evento dove, fin dalle prime edizioni, si ascoltano sonorità jazz e nuove frontiere della black music in un susseguirsi di live proiettati verso il futuro. Restando in Puglia, fino al 21 agosto Aperol Spritz accompagnerà gli eventi di Parco Gondar sul lungomare di Gallipoli con il meglio della musica contemporanea tra pop, rap e sonorità dance. E dal primo al 4 agosto, nel cuore pulsante della Valle d’Itria, torna poi il Viva Festival, punto di incontro tra natura, musica e umanità.

Spostandoci in Sardegna, dal 14 al 17 agosto il Red Valley Festival scalderà ulteriormente l’Olbia Arena, presentandosi anche quest’anno come il più grande festival crossover in Italia. In tutte queste occasioni, sarà un piacere concedersi un momento di relax nelle aree Aperol per Spritz e sorrisi con gli amici.

La stagione festivaliera di Aperol chiuderà l’estate dal 13 al 14 settembre allo Spring Attitude Festival negli studi di Cinecittà a Roma con un’offerta live variegata fra elettronica, rock alternativo, sperimentazione e musica d’autore, dal primo pomeriggio a notte fonda.

E quando non siamo sotto palco? Semplice: Aperol pensa anche alla colonna sonora dei nostri aperitivi vacanzieri con il progetto The Stage, qui: http://open.spotify.com/site/aperol

In collaborazione con Spotify, infatti, offre la possibilità di ascoltare una playlist personalizzata sulla piattaforma di streaming: è una compilation basata sui nostri ascolti quotidiani e modificabile a seconda del momento. Per remixare l’aperitivo musicale basta scegliere tra le varie opzioni disponibili: mare/montagna, amici/coppia, a casa/fuori casa. E gli ingredienti del cocktail musicale di Aperol su Spotify possono ovviamente essere condivisi via social colorando d’arancione la nostra estate musicale.

Inoltre, The Stage presenta tutti gli eventi dell’estate firmata Aperol e dà la possibilità, acquistando le bottigliette di Aperol Spritz al supermercato, di partecipare a un concorso per vincere casse bluetooth di Aperol o voucher Ticketone per assistere ai migliori live della stagione.

Ma torniamo ai live: eventi come La Prima Estate, Viva Festival, Red Valley, Parco Gondar, Spring Attitude e Locus Festival offrono un mix di rock, elettronica, rap, pop e cantautorato, davvero il meglio della musica italiana e internazionale contemporanea. L’ingrediente costante di questa ricetta estiva è il tradizionale aperitivo veneto, apprezzato in tutto il mondo, firmato Aperol.