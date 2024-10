L’aurora boreale come non l’avete mai vista, all’estremo Nord con SiVola

Lo sapevate che ogni 11 anni il Sole esperisce un picco di potenza nella sua attività, e che questo provoca aurore boreali sempre più spettacolari? Qualunque sia la risposta, il punto è che quell’anno è proprio adesso. E quest’inverno sarà il momento perfetto per godersi di nuovo, o per la prima volta, un’aurora senza paragoni. Almeno per i prossimi 11 anni.

Quindi impacchettate lana, cappello e guanti, e preparatevi a premere “full on” sul mood invernale, perché l’estremo Nord europeo vi aspetta con uno dei viaggi SiVola, la Travel Tech Company leader di mercato in Italia per gli itinerari di gruppo.

Le destinazioni saranno Svezia (Lapponia) e Islanda, per un totale di sei viaggi disponibili nei mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025 con percorsi da 6 a 8 giorni. Islanda: Aurora Expedition e Grotte di Ghiaccio, Lapponia: Aurora Boreale Expedition, Lapponia Svedese: Husky, TreeHouse e Aurora Boreale, Lapponia svedese con nave rompighiaccio, Islanda del Sud, Islanda in concerto, Islanda del Sud con Mente Nomade, Islanda con Marta di Muro. Ecco tutti i nomi e i tragitti delle soluzioni disponibili. Quello che non cambia, naturalmente, è il protagonismo dell’aurora boreale in tutto il suo splendore.

Per i viaggi in Islanda, ecco alcuni highlight tra le tappe: il famoso ghiacciaio Vatnajökull, la prima massa di ghiaccio d’Europa e la quarta più grande al mondo, di cui si potranno vedere le morene da molto vicino. Ma anche Reykjavik, con tutta l’offerta di una capitale tra cultura, specialità culinarie e tradizione locale. Non mancheranno le chicche “segrete”, tra cui il canyon più impronunciabile d’Islanda, il Fjaðrárgljúfur, nei pressi del villaggio più impronunciabile di Islanda, il Kirkjubaejarklaustur. Lì si potrà visitare una caverna “stellare”. Per sapere che cos’è, però, dovrete imbarcarvi sul viaggio SiVola.

Chi invece sceglierà l’itinerario nella Lapponia svedese, potrà vivere un’esperienza unica a bordo di una nave rompighiaccio – ma anche di una slitta trainata da husky, a cavallo del 65° parallelo. Non finisce qui: i partecipanti potranno vivere un’avventura mozzafiato in motoslitta per raggiungere una tenda Sami, tradizionale delle popolazioni native del territorio lappone.

Non vi basta? E se vi dicessimo che potreste vivere in prima persona le atmosfere fatate del Polar Express e vedere l’incanto dell’Ice Hotel, un albergo fatto di ghiaccio?

Le sorprese non finiscono qui. Per scoprirle tutte, andate sul sito di SiVola e preparatevi a salpare per la prossima grande avventura.